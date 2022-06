El arribo de Carlos Tévez a Rosario Central está en boca de todo el país, y quien no se privó de opinar sobre el asunto fue, ni más ni menos, que Miguel Ángel Russo. El DT, palabra mayor en casa canalla, bancó la llegada del Apache, pero afirmó que no le gusta "que llega en un momento muy difícil".

"Primero le deseo lo mejor. Espero que le vaya muy bien", comenzó expresando Russo. Pero aclaró: "Lo único que no me gusta es que llega en un momento muy difícil, muy político, con elecciones. Y bueno, con una cantidad de chicos enorme; algunos con mucho futuro, pero hay que sostenerlos", sentenció. Luego, analizó que Carlitos primero deberá "acomodarse a la ciudad, a todo", ya que en Rosario "se vive y respira fútbol, es algo que no lo tenés en ningún otro lugar".

Al ser consultado sobre cómo cree que jugará un equipo de Tevez, Russo analizó: "Creo que cada uno tiene su idea de juego, su forma. Sé que es un mundo nuevo. Una cosa es cómo uno siente el fútbol y otra es explicárselo a 25 personas, de qué manera", comenzó. Y agregó: "Tiene chicos, Central siempre los tiene, y va a descubrir muchos más. En eso espero lo mejor, que se desarrolle bien. Tiene una gran espalda atrás por su carrera como futbolista, tuvo grandes entrenadores. Ahora queda en él. Si esto te gusta, lo llevás adelante. Pero es con amor. Uno desea lo mejor para él y para Central, porque van a ir de la mano".