El ex defensor de Newell's Old Boys y la Selección argentina, Ezequiel Garay, se retiró de la actividad profesional, este viernes, luego de padecer durante tres años una lesión crónica.

A través de de un comunicado en las redes sociales, el sub campeón del mundo en Brasil 2014 afirmó. "Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retirada sería más tarde, pero no pudo ser".

"Desde hace tres años llevo en silencio (junto a un equipo médico) e intentando poner remedio a un problema que surgió inesperadamente: 'Cuadro clínico de Coxatrosis (artritis) izquierda por alteración del cartílago de la cadera por constitución de nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto'", explicó el rosarino y aseguró que "dolores fortísimos me impedían caminar incluso en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero sólo tenía un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición".

Según expresó el ex Valencia y Benfica, en los últimos meses tuvo ofertas de algunos clubes para continuar con su carrera, pero las dolencias pudieron más que el deseo.

"Empecé mi carrera con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera. Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento. Agradecido a cada club del que he formado y de la selección Argentina", indicó el ex futbolista de 34 años y continuó: "Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído. Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos".

Por último, el ex jugador del Real Madrid manifestó: "Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión".