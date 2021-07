El delantero rojinegro, Ignaco Scocco, no se guardó nada y este miércoles criticó al ex entrenador del club, Germán Burgos, por el estilo de juego que pretendía en el equipo leproso.

"Lo que me pedía el técnico anterior yo no lo podía hacer, fue la primera vez en mi carrera que sentí que no podía aportarle nada al equipo", sentenció el goleador, en conferencia de prensa, y remarcó: "Hoy estoy mucho más cómodo".

"Quería hablar con el entrenador para saber qué pretendía de mí. No quería estar en un lugar que no pudiera aportar. El semestre pasado me hizo pensar y ver una realidad, pensé en hasta irme del club", señaló Nacho y expresó que la llegada de Fernando Gamboa renovó la ilusión del plantel.

Respecto a la preparación para el debut ante Talleres, el próximo sábado, Scocco manifestó: "La pretemporada fue muy buena, exigente como lo necesitábamos". "A la gente le digo que este será un equipo agresivo, fue un cambio muy grande lo que hacemos ahora", señaló.

Detallando lo que quiere Gamboa para el equipo, Nacho sostuvo: "Nos pide que lleguemos con mucha gente al área, seamos intensos al momento de presionar la salida o una pérdida de pelota, y que seamos un equipo corto".

"Veo muy bien al equipo. Supimos entender rápidamente y llevar a cabo lo que nos pidió el entrenador. En lo personal, me siento cómodo en este sistema táctico. Con el paso del tiempo iremos mejorando"

Por último, el atacante admitió que le "dolió mucho" la salida de Mauro Formica del plantel porque lo conoce "desde hace rato y siempre quiero que le vaya bien". "Desde lo afectivo, respeto su decisión y le deseo lo mejor", culminó el delantero.