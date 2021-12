Tras hacerse oficial la contratación de Javier Sanguinetti el pasado lunes, Newell's comenzará un nuevo proceso intentando cambiar la cara del último año en donde las cosas no se lograron como se quería. Este miércoles, el flamante DT rojinegro habló en conferencia de todo: desde la idea de juego, hasta lo que significa dirigir a la Lepra.

"Quiero agradecerle a la institución por haber confiado en nuestro proyecto. Venir al más grande del interior para nosotros es un orgullo y una responsabilidad muy grande, y un desafío enorme", comenzó el ex Banfield.

En primera instancia, Sanguinetti habló del plantel actual, repleto de juveniles: "Sabemos que hoy por hoy hay un plantel muy joven, y hay que rodearlo de jugadores con experiencia, donde ellos puedan tener su espejo. Los futbolistas no son de primera división jugando cinco o seis partidos, hace falta más que eso".

Sobre su idea de juego, en la que prima el pase y el buen pie, el DT prefirió ser cauteloso: "Yo tengo una idea, pero también soy pragmático. Una vez que complete la plantilla, veré qué es lo que puedo hacer. Hasta que no estemos todos, tenemos muchas formas y nos vamos adaptando".

Retomando la anterior respuesta, en la que habló de la falta de jugadores con experiencia, el de Lomas de Zamora contó que habló con Maxi después de su retiro: "Hablé con Maxi y la decisión es muy personal. Eso lo respeto, más con un jugador con semejante carrera".

Como no podía ser de otra manera, el DT leproso fue consultado sobre los refuerzos para el próximo año en reiteradas ocasiones, pero no adelantó mucho: "En estas 24/48 horas trataremos de definir las altas y las bajas, y después ya hablaremos de los refuerzos con la dirigencia. Queremos ser competitivos".

Por otro lado, también habló sobre Taffarel, quien le dejó su lugar, y ahora dirigirá la reserva del club: "Con Adrián nos reunimos ayer y hablamos dos horas. Para nosotros es importante porque él nos dio su punto de vista sobre los chicos que terminaron sin jugar en primera. La relación con él va a ser muy cercana porque vamos a necesitar de los juveniles, y mientras mejor nos llevemos, mejor va a ser".

Rosario es reconocida por ser una ciudad que vive el fútbol de una manera extraordinaria, en ese marco Sanguinetti habló de los objetivos, y no se olvidó de su máximo rival: "El objetivo como en cualquier institución grande es ser protagonista, y ganar el clásico. Queremos plasmar nuestra idea y ser competitivos. Es una ciudad que vive mucho el fútbol, y lo veo como algo bueno, lo queremos disfrutar".

"El capitán nunca lo he decidido yo, eso lo dejo en manos del grupo", agregó.

Para finalizar, el flamante DT rojinegro habló de con qué sistema prefiere jugar, y también sobre qué quiere plasmar en sus jugadores: "Me gusta y prefiero un sistema de 4-3-3, con cuatro defensas, volante en el centro con dos internos, dos extremos a pierna cambiada y un centro delantero. Pero he usado muchos, y me adapto mis jugadores y al rival".

"Queremos convencer a los jugadores de que nuestra idea es la mejor para ellos, y la mejor para ganar", concluyó.