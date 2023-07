Murió a los 98 años Amelia Montero, más conocida como “La vieja Amelia”, la hincha de Newell's más querida, fanática incondicional del club del Parque. La noticia fue dada a conocer por la institución, con un breve pero sentido mensaje: “Que descanses en paz, Vieja Amelia, querida”.

“Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Amelia Montero. Será recordada por su amor y dedicación hacia Newell's. La institución expresa su profundo pesar y envía sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, publicó Newell's en sus redes.

Ya en 1962 Amelia organizaba los viajes en micro de los hinchas. En el 2014 fue declarada "Referente Social y Deportiva de la Ciudad" por el Concejo Municipal. Además, en el Coloso hay una tribuna que fue nombrada “La Vieja Amelia” para homenajearla.

“La primera vez que fui a la cancha tenía 6 años, me llevaba mi tío y en la puerta había un hombre grandote, era el alemán Adolfo Celli (uno de los primeros ídolos de Newell’s) y me dijo ‘vení, pasá negrita’ y me agarró y me llevó: nunca más falté yo al partido, nunca más”, contó en una entrevista con Infobae.

“A mí me respetaron toda la vida, desde el año 62 hasta hoy. Yo tenía mi vida, una vida normal, pero quería que a Newell’s lo pudieran alentar todos”, sumó.