La Lepra no tendrá descanso y este viernes volverá a los entrenamientos para preparar el próximo partido. El equipo de Mauricio Larriera superó con lo justo a Tigre y varios futbolistas hicieron un importante desgaste físico para volver a sumar de a tres. Por esto, el entrenador evalúa hacer algunos cambios en el once inicial.

"Tenemos un partido durísimo el fin de semana, con un rival que está descansado", advirtió el uruguayo, en conferencia de prensa, y continuó: "Tienen que estar todos los jugadores preparados, vamos a ver cómo armamos el equipo".

El DT rojinegro evaluará la condición de sus dirigidos en las prácticas de este viernes y sábado y determinará quiénes son los jugadores que llegarían en la mejor forma al domingo.

Cabe recordar que Ángelo Martino no podrá jugar por llegar a la quinta amarilla, su lugar será ocupado por Brian Calderara. En tanto, Rodrigo Fernández Cedrés ya cumplió con su sanción y regresaría al equipo titular.

Entre los futbolistas que más cansados se mostraron en el encuentro ante Tigre, se encuentra Ever Banega. Sobre esto, Larriera dijo: "La idea es que juegue la mayor cantidad de minutos, porque le da calidad. Me da temor que tenga una lesión porque no hizo la preparación con nosotros".

Además, el entrenador rojinegro mencionó que otros jugadores, como Francisco González y Franco Díaz, también tuvieron un desgaste importante en el triunfo ante el Matador de Victoria.