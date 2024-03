El Director Nacional de Arbitraje en Argentina, Federico Beligoy, salió a bancar a los referís de la Liga Profesional de Fútbol y apuntó al DT de Newell's Old Boys, Mauricio Larriera.

Respecto a las críticos del uruguayo, tras el empate de la Lepra ante San Lorenzo, el ex árbitro dijo: "No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Todos tenemos que ser autocríticos. En las primeras 4 fechas Newell's ganó y no lo escuché hablar nunca".

Larriera había apuntado al arbitraje, con VAR incluido, y había señalado que estaban “pasando cosas que son muy extrañas, que son peligrosas”. “Yo me pregunto, que están haciendo en Ezeiza. Qué está pasando acá. Hay cosas que no entiendo. Soy caballero pero no soy estúpido. No me gustan las injusticias y tengo que proteger a mis muchachos”, había afirmado el entrenador rojinegro.

Aunque Beligoy destinó un tiempo en costestarle a Larriera, su aparición en los medios tuvo como origen los fallos arbitrales en el partido entre Barracas Central e Independiente. Sobre dicho encuentro, el dirigente dijo: "Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante, después... Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas. Han afectado a una tarea que fue buena".

"Tengo los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que digo", indicó el ex árbitro, en diálogo con TyC Sport.