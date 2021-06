Gamboa: "Hay que ser cada vez más grandes"

El nuevo y flamante DT leproso, Fernando Gamboa, brindó este martes por la mañana una conferencia de prensa en su presentación como director técnico de Newell's. El "Negro", que comienza su segunda etapa como entrenador del conjunto rosarino, habló de todo e hizo hincapié en su idea, "ser protagonista".

"Es difícil expresar en palabras la felicidad que tengo. Todos en esta ciudad, especialmente mi gente, sabe lo que amo a este club y lo contento que estoy de estar acá. La emoción es muy grande, intento contenerme, pero estoy exageradamente feliz" .

Sobre su primer entrenamiento y el grupo con el que se encontró, Gamboa sostuvo: "Cada partido, cada situación durante este tiempo yo lo vi. Me costó estar más cerca de todo lo que estamos viviendo, pero desde el lugar que pude, seguí lo que pasaba en el club, como siempre. Ahora me encontré con un grupo de chicos con los que ya he hablado mucho, me gusta dejar las cosas claras. Los chicos tienen que entender lo que significa nuestro club, lo que significa llevar este escudo. Ayer el entrenamiento se hizo largo porque estuve más de una hora hablando con el grupo".

Y agregó: "Acá hay un solo objetivo, todo el club tiene que ir para el mismo lado, hay que ser cada vez más grandes. Debemos seguir sumando y estar cada día mejor".

Consultado por los dos anteriores técnicos de la entidad rosarina, el DT se rehusó a responder: "No voy a decir absolutamente nada de sus procesos, los conozco a ambos, y no puedo hablar de algo que vi desde la televisión en mi casa, más aún yo que lo veo con el corazón".

En cuanto a su ideología y trato con el jugador, dijo: "La idea es hablar mucho con el grupo, con cada jugador, para trasladarle nuestro pensamiento y que se sientan igual que nos sentimos nosotros. Tenemos que ser protagonistas, por lo que significa la institución. El objetivo es siempre hacer a Newell's cada día más grande. Acá tenemos mucho sentido de pertenencia, no solo Lucas (Bernardi) y yo, sino muchos de los chicos que se criaron acá. La idea es convencerlos de que estamos a la altura ".

Sobre sus equipos y lo que intentará plasmar en Newell's, el "Negro" afirmó: "Me gustan los equipos muy agresivos, con mucha recuperación de pelota. Tenencia pero no cansina, con dinámica, e ir cambiando, a veces, de acuerdo a los momentos del partido. Yo quiero un equipo corto, que sea compacto. La idea es que se animen, y que si alguno la pierde no sea un error fatal, sino que cerca tenga a sus compañeros para que puedan recuperar ".

Sobre el mensaje de Mauricio Pochettino en redes sociales: "La camada esa que vivimos en la etapa del 90 fue increíble, y queda para siempre. enteró de que asumí y me mandó el mensaje". Además, agregó: "Ayer miré el partido de Paraguay no por mirar Paraguay, sino por el "Toto" (Berizzo), y no veo la hora de llegar a casa y mandarle un mensaje para felicitarlo".

Para finalizar, el DT habló de cuál es su objetivo de cara a este nuevo proyecto: "Cuando uno llega tiene que marcar el camino y dejar las cosas claras. Hablé mucho con los más grandes y, por suerte, vamos todos para el mismo lado. Vamos por la gloria. Yo no vengo a salir 7mo, 8avo, tampoco voy a decir la palabra, pero vengo a ganar, ya que hagamos todos los días lo que tenemos que hacer para competir cada fin de semana y estar siempre lo más arriba posible".