El ahora ex gerente de fútbol de Newell's, Lucas Bernardi, mediante una carta anunciada su renuncia al cargo y también cruzó al nuevo presidente de la institución, Ignacio Astore, por no haber sido “claro” y tratarlo con "evasivas" con respecto a su permanencia en el cargo. Julio Saldaña, parte de la nueva dirigencia, había dicho que no lo iba a tener en cuenta.

En una extensa carta, dijo que en su momento puso como condición de agarrar la gerencia del fútbol si había "consenso político y tiempo", algo con lo que Ignacio Astore, en ese momento candidato a presidente, hoy en funciones, aceptó y acordó, según Bernardi.

Luego argumentó que generó instancias de diálogo con todas las fuerzas, pero que “tras las elecciones que trajeron un recambio dirigencial, este clima de diálogo se vio truncado”.

“De a poco y sin respuestas del nuevo presidente se hizo más complejo conducir y profundizar el trabajo acordado. Fue muy difícil concretar una reunión para analizar las tareas efectuadas y el futuro y tomar decisiones urgentes que se tornan necesarias en la gestión cotidiana del fútbol ”, sostiene.

Luego de insistentes solicitudes, hace unas semanas lograron la reunión donde “Astore no fue claro respecto a mi permanencia en el cargo, sus evasivas y falta de respuestas a temas trascendentales del área, me llevaron a comprender que los rumores que ponían en tela de juicio mi continuidad eran ciertos ”. Ahí entendió que “la nueva dirigencia prescindiría de mis aportes”.

“He decidido allanar el camino a las decisiones de la actual gestión del Club, notificando mi renuncia indeclinable al cargo de Gerente del Fútbol”, expresó y aclaró que la desvinculación contractual no le generará a Newell's deuda de ningún tipo porque no judicializará el reclamo, y pedirá que lo que le deban se lo den a las juveniles.

Por último hizo una “mención particular” al Tata Martino “por su acompañamiento sincero y preciso a lo largo de tantos años”. “Siempre voy a estar del lado de la institución ya su disposición, acompañando su democracia porque todos sabemos dónde no queremos volver jamás”.