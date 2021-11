El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sumó inconvenientes en los últimos días a raíz de la cantidad de lesionados con que cuenta en la pre lista confeccionada la semana anterior con 33 integrantes, entre ellas la del propio Lionel Messi, justo cuando se viene la doble fecha más exigente de estas Eliminatorias en las que deberá visitar a Uruguay el próximo viernes 12 y recibir al líder Brasil el martes 16.



La publicación de la nómina de convocados había sido anunciada para este lunes por su ayudante de campo, Roberto Ayala, pero ni ayer ni tampoco este martes se hizo pública, algo que sucederá este miércoles después de cerrarse la jornada de Champions League, ante la posibilidad de que se provoquen nuevas bajas.



La preocupación del Lionel entrenador pasa, para colmo, porque en las últimas horas se sumó a los lesionados el Lionel capitán, que de hecho salió con una molestia en el isquiotibial izquierdo al cabo del primer tiempo que PSG le ganó por 2 a 1 a Lille por la Ligue 1 y, lo que es peor, no podrá estar presente mañana en Alemania ante Leipzig, por la Champions League.



La recuperación de Messi en el corto plazo fue hoy solamente una expresión de deseos de su técnico en el equipo francés, Mauricio Pochettino, justo un día después de que el diario Sport, de Barcelona, publicara una entrevista en la que "Lío" hablaba de la ilusión que tiene con este seleccionado argentino.



Y también un par de días después de que el director deportivo de PSG, el brasileño Leonardo, se quejó de que Messi, desde que fue contratado por el club parisino, "se la pasó más con su seleccionado en Argentina que con su equipo en Francia".



El parte médico de París Saint Germain dio cuenta de que el rosarino padece "molestias en el aductor y la rodilla izquierdos", pero después de hacer experiencia con casos anteriores donde la gravedad de las lesiones que aparentemente impedían una convocatoria, desaparecían como por arte de magia cuando esta no se producía, hizo que, "curado de espanto", Scaloni cite igual y después, en todo caso, desafecte en Ezeiza.



De hecho eso sucedió con Paulo Dybala, aunque antes que viajara desde Italia en la triple fecha anterior lo terminó desafectando. Ahora el cordobés volverá a ser citado, después de su gran actuación de hoy en la Champions League, donde marcó dos goles y entregó una asistencia para la goleada por 4 a 2 de Juventus sobre el Zenit ruso.



Pero acertó con Exequiel Palacios, ya que dudó de la versión de Bayer Leverkusen respecto de la necesidad de pararlo "por un mes", y finalmente el exvolante riverplatense terminó jugando en esa muy exigente ventana de octubre.



Esa lista de "afectados" que encabeza el capitán argentino la completan, al menos hasta hoy, porque como quedó dicho, para Scaloni ya esta situación se convirtió en un día a día, Leandro Paredes y Juan Foyth, quienes son los que padecen las lesiones musculares más complicadas. aunque en una línea similar los siguen los futbolistas de Sevilla, Alejandro Gómez y Gonzalo Montiel.



Y por si esto fuera poco, encima esta semana se le detectó coronarivus positivo al delantero de la Fiorentina, de Italia, Nicolás González, y por lo tanto habrá que ver su evolución y descartar alguna eventual secuela, aunque sea asintomático.



Claro que a todas esas preocupaciones profesionales, Scaloni (el técnico estuvo en su residencia de Mallorca atendiendo también algunos inconvenientes de salud de sus progenitores) debe prestarle atención a la decena de amonestados que, de recibir una tarjeta amarilla más, se perderán el partido siguiente, por caso si les ocurre frente a Uruguay, no podrán estar nada menos que con Brasil.



Esa lista "amarilla" la componen Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez.



Argentina visitará a Uruguay el viernes 12 de noviembre, por la decimotercera fecha, en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, de Montevideo, a partir de las 20, y el siguiente martes 16 recibirá a Brasil, en el San Juan Del Bicentenario, desde las 20.30, por la decimocuarta.



La pre lista mencionada de la que surgirán los que afrontarán los dos clásicos sudamericanos ante uruguayos y brasileños la componen en principio los arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Esteban Andrada.



Los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.



Los mediocampistas Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Leandro Paredes, Ángel Correa, Lucas Ocampos, Alejandro Gómez y Erik Lamela.



Y los delanteros Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Lucas Alario, Paulo Dybala, Ángel Di María, Julián Álvarez y Joaquín Correa.



Si no surgen más inconvenientes hasta mañana, la lista por fin verá la luz, aunque seguramente hasta el día del partido con Uruguay, que podría ser el último clásico rioplatense con el "Maestro" Oscar Tabárez al frente del seleccionado "charrúa", el cuerpo técnico argentino seguirá estando "con el corazón en la boca".