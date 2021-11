Leo Messi dio una una entrevista al diario 'Sport' y se refirió a varios temas, entre ellos el sueño del Mundial, aunque le bajó la espuma: "Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos".

Por otro lado, dijo que "están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente" (Joan Laporta) sobre que llegó a pensar que el futbolista propondría jugar gratis en el Barsa para no verse obligado a marcharse a causa del límite salarial de La Liga. " Nadie me pidió jugar gratis. Me dolieron. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", argumentó Messi.

MUNDIAL CON ARGENTINA

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien , hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores ".

BALÓN DE ORO

"Si llega, sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos (la Copa América). Estoy muy feliz por lo que pasó, y ahora que pase lo que tenga que pasar ".

GANAR LA LIGA DE CAMPEONES

"Cuando me vine acá al PSG fue uno de los principales motivos. Como dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar seguir ganando cosas. Cuando tomé la decisión de venir al PSG, fue uno de los motivos de esto, porque tiene una gran plantilla. Deseo de seguir creciendo como club y de ganar la Champions tras tantos años intentándolo ".