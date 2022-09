River Plate despejó toda polémica a partir de un morbo instalado por cruces previos entre Marcelo Gallardo y su colega de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, con una goleada por 4-0 sobre el conjunto de Florencio Varela que le permitió saltar a los cuartos de final de la Copa Argentina,



En la próxima instancia los riverplatenses se cruzarán con Patronato, de Paraná, que viene de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata en instancia de octavos.

"Estoy contento con la victoria pero sobre todo por el rendimiento del equipo. Y en ese aspecto hay que destacar que cuando Enzo Pérez está bien, el equipo juega bien", apuntó Gallardo en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Centenario, de Sarmiento, de Resistencia.



"Pero antes que nada quiero agradecerle a la gente de Chaco porque lo vivido en las últimas horas fue muy emocionante y esas muestras de cariño recibidas desde el momento que empezaron a hacer todo lo posible para tener una entrada hasta el partido, pudimos retribuírselas con una buena victoria", refirió.



Después se abocó a analizar que en este "partido no había nada en especial. Lo planteamos de tal manera que pudimos manejarlo por momentos, pero también ellos tuvieron sus oportunidades, de pelota parada especialmente".



La victoria de los de Gallardo se plasmó en menos de media hora a partir de la voracidad ofensiva de Pablo Solari, que abrió el marcador a los cuatro minutos, y la encomiable entrega y sacrificio de Lucas Beltrán, que ocupó el lugar del colombiano Miguel Borja y facturó con creces.



Es que el ex Colón, de Santa Fe, fue el que presionó y le quitó el balón a Kevin Gutiérrez en la salida de Defensa y Justicia para luego habilitar a Solari en el primer tanto, y luego, a los 29 minutos concretó el segundo con un remate mordido que tuvo una floja oposición de Ezequiel Unsaín.



Pero en los resultados de esas dos acciones se advirtió que era la noche de Beltrán, que recibió el estímulo de Gallardo antes del partido al colocarlo como titular, y cuando promediaba el complemento y ya Solari hacía rato que había marcado el tercero a los seis minutos y salió reemplazado justamente por Borja.



Un Solari insaciable que a los 37 minutos de esa segunda etapa señaló su triplete para redondear la goleada y señalar el séptimo tanto personal desde que llegó proveniente de Colo Colo, de Chile, para ponerse la banda roja.



Sin embargo, y sobre todo en el primer tiempo, esas cifras en el marcador podrían desmentirse si se analizan las numerosas llegadas con posibilidades concretas de gol que tuvo Defensa y Justicia.



De hecho el propio arquero riverplatense Franco Armani tuvo que exigirse hasta el límite de lesionarse en el muslo derecho para evitar que su arco perdiera el cero que después conservaría su reemplazante, Ezequiel Centurión, en el complemento.



Claro que esa segunda mitad desnaturalizó la competitividad porque apenas superados los cinco minutos Solari señaló ese mencionado tercer tanto que dejó fuera de recorrido a los de Florencio Varela, que terminaron buscando en algunas circunstancias la fricción más que la pelota (sobre el final se fue expulsado Nazareno Colombo).



Por eso el segundo tiempo se convirtió en una prolongación de esa fiesta que se inició para los chaqueños casi una semana antes del partido, cuando coparon las inmediaciones del estadio Centenario, de Sarmiento, de Resistencia, donde 23.000 espectadores colmaron sus graderías para ver a River, al que alentaron sin cesar y recibieron su retribución desde el propio campo de juego.



"Tengo que dejar de ser un poco tan hincha y ser algo más profesional, porque quiero mucho a este club", confesó Pablo Solari al término del encuentro, mientras disfrutaba de llevarse la pelota por su primer "hat trick" casi tanto como lo hacían "los otros" hinchas en las tribunas.



Y de paso Gallardo, que no se saludó con Beccacece al comienzo del encuentro, se fue con la satisfacción de ver jugar a su equipo como él pretende, mientras que los jugadores del "Halcón" revolearon camisetas para sus hinchas que se llegaron hasta Resistencia con toda su fidelidad a cuestas y se volvieron con una goleada dolorosa, aunque la intención de alcanzar clasificarse a la próxima Copa Sudamericana por Tabla Anual sigue intacta.



Síntesis



Defensa y Justicia: Luis Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Adonis Frias y Alexis Soto; Francisco Marco, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte y Gabriel Alanís; Andrés Ríos y Gastón Togni, DT: Sebastián Beccacece.



River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Nicolás De La Cruz; Lucas Beltrán y Pablo Solari. DT: Marcelo Gallardo.



Goles en el primer tiempo: 4m. Solari (R) y 29m. Beltrán (R).



Goles en el segundo tiempo: 6m. y 37m. Solari (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ezequiel Centurión por Armani (R) y Elías Gómez por Herrera (R), 14m. Tomás Galván por Marco (D), 25m. Santiago Simón por Quintero (R), Agustín Palavecino por De la Cruz (R) y Miguel Borja por Beltrán (R).



Amonestados: Marco y Soto (D). De la Cruz y Solari (R). 38m. Nicolás Fernández por Ríos (R) y Julián López por Gutiérrez (D) y Nicolás Zalazar por Duarte (D)..



Incidencia: 45m. del segundo tiempo expulsado Colombo (D).



Cancha: Estadio Centenario de Sarmiento, de Resistencia (Chaco).



Árbitro: Pablo Echavarría.