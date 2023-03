Julio Olarticoechea, campeón del mundo en México 86, habló con Radio Sí 98.9 sobre varios temas, haciendo hincapié en la frase polémica de Rodrigo De Paul, acerca de que la selección que obtuvo la Copa del Mundo en Qatar fue la mejor de todas en la historia albiceleste. A pesar de que al exfutbolista no le gustó nada la afirmación del volante, igual intentó calmar las aguas.

Recordemos que el mediocampista del Atlético de Madrid había desatado mucha polémica días atrás, incluso discusiones con otros campeones del mundo.

“No me parece bien que un campeón del mundo, sea del ‘78, del ’86 o los actuales, salga a decir que son los mejores. Es opinable, pero cada selección vivió su ciclo, con sus problemas. En conclusión, lo de De Paul no me gustó, pero tampoco es que me enoje”, comenzó analizando el Vasco.

“Es aceptable que el periodismo se meta en el tema y lo debata. Supongo que generar la polémica suma para un programa, pero no comparto que un jugador sea parte de eso”.

Sobre su presencia en el amistoso que jugará el equipo de Scaloni ante Panamá, dijo por qué no estará: “Nos dan dos entradas a los campeones del mundo y se las voy a dar a mi hija que tiene muchas ganas de ir con su pareja”.

El Vasco también contó de lo que significa en su vida haber ganado un Mundial: “Cuando la gente me viene a saludar, muchos se emocionan, y eso es lo mejor que me pasó. En mi pueblo me quieren mucho, es algo incomparable”

Por último, el defensor campeón del mundo habló de su relación con algunos nombres importantes en la historia de deporte: “Los chicos fueron a ver a Bilardo y me contaron que está mucho mejor que la última vez. Nos ha enseñado mucho. Yo había tenido grandes técnicos de los cuales había aprendido mucho, pero el llegó y encontró la manera para que sigamos aprendiendo”.

En cuanto a Diego Maradona fue muy sentimental: “Siento que en algún momento lo voy a volver a ver. Cada vez que nos juntamos con los muchachos sale él en las charlas. No solo desde lo futbolístico sino que hablamos de la persona que era. Yo jugué tres mundiales con él y lo llevo en el corazón”.

Para finalizar, Julio alabó a Passarella: “Para mí es el mejor defensor de la historia. Me inspiraba una confianza única, siempre que puedo se lo digo”.