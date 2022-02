Postergan el amistoso entre el club de Ponzio versus el de Scocco y Maxi

El William Kemmis de Las Rosas, donde el ex volante de River jugará este año, y el Hughes Football Club, adonde regresó el ex goleador leproso, iban a jugar el sábado. Pero por un problema de salud del primero y de Maximiliano Rodríguez, no se hará por ahora. Habían agotado las entradas.