El seleccionador de la Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este miércoles que no viajará a Calama para el partido del jueves ante Chile por la 15ta. fecha de Eliminatorias Sudamericanas porque su PCR continúa positivo y afirmó que al crack rosarino Lionel Messi lo "afectó bastante" su contagio de Covid-19.



Scaloni, con barbijo y ropa de entrenamiento, informó desde el inicio en la conferencia de prensa virtual que no podía viajar a Chile porque cumplió con un aislamiento, pero su PCR continúa positivo y de esa manera no puede ingresar al país vecino, al igual que su ayudante Pablo Aimar.



De esta forma, Roberto Ayala, Diego Placente y Walter Samuel se harán cargo del equipo en Calama.

"Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la Selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días", explicó el DT en conferencia de prensa.

Los jugadores Alexis MacAllister y Emiliano Buendía tampoco viajarán a Calama por positivo en coronavirus y contacto estrecho, respectivamente.



"Es evidente que nos encantaría que Messi este acá. Charlé con él y me dijo que la Covid lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club", señaló Scaloni.