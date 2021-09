Este domingo por la tarde se produjo otro hecho de violencia en el fútbol, esta vez en un partido de la liga que organiza la Asociación Rosarina de Fútbol. En el encuentro que medía al local Olympia y a la visita de Club Bancario, este ganaba por 3 a 2 cuando los jugadores del local fueron en “patota” directamente a agredir al DT del rival, el ex futbolista Arnaldo Quiroga. El ex canalla sufrió pérdida de conocimiento, traumatismo de cráneo, y quedó internado en observación, horas más tarde recibió el alta médica.

“Durante el primer tiempo el partido fue normal, tranquilo, pero todo arrancó en la segunda parte. El partido iba 2 a 2, y los jugadores de Olympia empezaron a insultarme. Cada uno que pasaba por al lado me decía algo. Repetían que dejara de hablar porque me iban a matar”, le comentó el DT a Rosarioplus acerca del partido que se disputó este domingo en la sede de Olympia, sobre Circunvalación y Baigorria.

“Después hicimos el gol para el 3 a 2, y unas jugadas más adelante, en la que yo le pedí algo al árbitro se me vinieron todos encima. Me tiraron piñas mientras yo iba para atrás, hasta que me choqué con su banco, desde donde también comenzaron a pegarme, y me dieron una patada en la cabeza que me dejó inconsciente. Me desperté en el hospital”, agregó Quiroga, quien ya se recupera en su casa.

El partido se suspendió automáticamente a los 70 minutos, y el ex futbolista, que fue internado en un sanatorio local, contó: “El médico me dijo que si la patada era tres centímetros más arriba, no la contaba”.

Quiroga recordó que algo así ya había ocurrido años atrás, ante el mismo rival. “En 2019 jugamos un partido en el que se decidía quién clasificaba, lo ganamos, y en el vestuario nos esperaron también para pegarnos, pero en aquel entonces éramos varios, en esta me agarraron solo”.

Además, el DT agradeció a muchos conocidos por el deporte que se comunicaron con él y se preocuparon, y también comentó que tanto él como la dirigencia de Bancario comenzarán acciones legales después de esta situación.