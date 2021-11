Si hay alguna parte del fútbol que quizás cuenta con la menor cantidad de "amigos", esa es, sin dudas, la parte de los árbitros. Muchas veces con razón, otra sin tanta, las críticas llueven y ellos se preparan durante toda su carrera para sostener la situación.

Quien sabe de esto, por su larga trayectoria, es Saúl Laverni, exárbitro internacional argentino de fútbol que dirigió en la Primera División desde 2005, hasta 2016, y que fue árbitro FIFA entre 2007 y 2014. El rosarino, confeso hincha de Newell's dialogó con Sí 98.9 en una charla muy distendida y entretenida.

"Yo fui futbolista, fracasé, y me hice árbitro. Una vez estaba jugando, y le pregunté al árbitro cuánto ganaba. En ese momento, ganaba casi el doble que yo. Yo no era de los mejores, pateaba de punta para arriba, entonces decidí dejar y empezar a estudiar arbitraje", contó sobre sus inicios en la profesión.

Consultado por qué ligas son las más difíciles de dirigir, no dudó: "La Liga Regional es muchísimo más picante que la Primera División, me encantó. Cuando estás en formación, que fue cuando yo dirigí esas ligas, las charlas con los jugadores son muy fuertes, ahí no te tratan de usted, jaja".

Así como el futbolista festeja el gol, o el penal atajado, el árbitro también tiene sus momentos de alegría: "Hay muchas cosas que se festejan. Un penal bien cobrado, una buena ventaja en mitad de cancha que después termina en gol, un offside bien marcado por el línea, son cosas que se festejan con un abrazo. Porque cuando sabes que te equivocaste es feo".

Sobre la gran polémica luego del partido entre Boca y Argentinos donde se cobró un offside que en un principio parecía insólito, y que después se terminó viendo que la decisión del línea fue correcta, dijo: "La polémica por el gol anulado a Argentinos es exclusivamente error de la televisión. Apenas lo ves pensás que es una vergüenza lo que cobró, pero es porque el director de cámaras te lo muestra mal".

El exárbitro sostuvo que muchas veces su trabajo depende de lo que la televisión decide mostrar y de lo que los relatores opinan.

Para finalizar, Laverni habló de la inclusión de las mujeres en el fútbol, tanto en el césped como en el arbitraje, y contó una anécdota: "Las primeras veces que me tocó coincidir con árbitras, ellas dirigían la reserva, y no tenían vestuarios para ellas, entonces llegaban mucho antes que nosotros, y cuando nosotros llegábamos veíamos las carteras, y todo", contó entre risas.

Y agregó: ""Es increíble lo que ha crecido el fútbol femenino, y también en cuestión del arbitraje. Hoy todo ha ido evolucionando, ya muchas canchas cuentan o están haciendo los vestuarios específicos, y me parece muy bueno".

Reviví la nota completa: