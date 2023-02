La prensa francesa destrozó a Messi luego de la derrota ante el Bayern

L'Equipe volvió a destrozar a Lionel Messi. Luego de la derrota del PSG a manos del Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, como es habitual, el diario francés coloca puntajes a los futbolistas por su rendimiento en el verde césped y -otra vez- el argentino fue considerado uno de los peores jugadores de la cancha.

Más allá de la caída en su casa y que el rendimiento colectivo del equipo no fue el esperado, el capitán de la Selección Argentina no desentonó dentro del rectángulo de juego, pero el medio galo no tuvo piedad a la hora de calificar su actuación ante los bávaros, quienes con la victoria por la mínima encaminaron la serie.

El periódico francés calificó a Messi con 3 puntos. Es decir que para ellos, quien fue galardonado como el mejor futbolista del Mundial de Qatar 2022, tuvo un rendimiento igual o más bajo que Neymar, Marco Verratti, Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery. Por su parte, al estratega de los parisinos Christophe Galtier, lo evaluaron con el mismo número.

Una puntuación que llama la atención es la del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien si bien tuvo buenas atajadas para mantener vivo al equipo también tuvo una muy floja respuesta ante el disparo de Kingsley Coman, autor del único tanto de los bávaros. Al lungo exMilan lo calificaron con un 4, uno más que al rosarino que fue la victima de una brutal falta de Benjamin Pavard, con la que fue expulsado.