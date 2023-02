La entrevista de Jorge Valdano a Lionel Messi no tiene desperdicio. El campeón del mundo en 1986 entrevistó al rosarino antes del Mundial de Qatar, pero ahora empezó a viralizarse una anécdota en la cual Messi cuenta cuando iba a ver a Newell's al Coloso de niño y los hinchas leprosos estallaron.

El ciclo Universo Valdano se caracteriza por tener un ambiente intimista que genera el entrevistador y donde el entrevistado accede a contar cosas que en otros programas no. Por ejemplo, le preguntó si él y su familia son "muy hinchas de Newell’s” y Lionel contó cuando iba a la cancha a mediados de los noventa.

“Con siete u ocho años, me acuerdo que iba con mi papá, mi tío, mis hermanos, siempre íbamos a la platea. Si no era un partido muy complicado a nivel de gente, que se pueda armar lío, como un clásico, íbamos siempre que podíamos”, contó. Luego Valdano le preguntó si iba a ver a alguien en particular y él dijo Manso.