Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo, admitió en una entrevista con el periodista Andy Kusnetzoff que no le gustó la "imagen" que dejó durante y después del picante partido contra Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022. Ese día, Messi volvió loco a todo el país, haciendo primero el gesto del Topo Gigo e increpando después a Wout Weghorst con el ahora mítico “Andá pa'allá, bobo”

Sobre el "Topo Gigio", el "10" de la "albiceleste" contó que "salió en el momento", en tanto que durante el Mundial estuvo en contacto con Juan Román Riquelme, su excompañero en el seleccionado y el jugador que patentó el festejo.

"Sabía todo lo que se había comentado antes del partido y mis compañeros me decían ‘¿Viste lo que dijo?’ Cuando terminó todo eso, no me gustó lo que pasó pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo. Y pasa todo rápido. No estaba nada pensado", señaló Messi en la entrevista que brindó a la emisora Urbana Play. "Hablé con Román porque me escribía durante el Mundial. Sabía que tuvo un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y lo comentamos", manifestó.

Luego del partido, en plena zona mixta, se inmortalizó el "Andá para allá, bobo", destinado al delantero neerlandés Wout Weghorst y así lo explicó Messi: "Fue natural. Pasaron muchas cosas adentro de la cancha con ese jugador y se juntaron los momentos de tensión, los roces y también la calentura con el árbitro".