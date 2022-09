El rosarino Gerardo "Tata" Martino, entrenador del seleccionado de fútbol de México, rival de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, admitió su preocupación por la falta de gol que mostró su equipo en sus últimos partidos.

En ese contexto, con miras al Mundial, Martino señaló: "Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la falta de gol más que la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir".

"Los tres partidos ante Uruguay, Paraguay y Ecuador no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no convirtiera porque no tuvimos gestación de juego, pero con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol", dijo Martino en una conferencia de prensa en Los Ángeles, Estados Unidos.

México perdió ante Uruguay (3-0) y ante Paraguay (1-0), y empató sin goles ante Ecuador y ahora se preparara para jugar ante Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre en Estados Unidos, consignó la agencia de noticias AFP.

El técnico sigue sin definir los integrantes de la línea ofensiva con la que competirá en el Mundial, en el cual integrará el Grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Martino sí confirmó que solo llamará a tres de los cuatro delanteros con los que cuenta en esta concentración: Raúl Jiménez (Wolverhampton de Inglaterra), Rogelio Funes Mori (argentino nacionalizada de Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord de Países Bajos) y Henry Martin (América).

Con respecto a las dos principales figuras ofensivas mexicanas de la última década, Martino recordó que Carlos Vela (Juega en Los Angeles FC de la MLS) se autoexcluyó del seleccionado hace más de tres años y recalcó que prefiere llamar a otros jugadores por delante de Javier 'Chicharito' Hernández (Los Angeles Galaxy de MLS).