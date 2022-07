Una muestra de la importancia del clásico rosarino que se disputará este jueves la dio en la semana el árbitro del partido, Fernando Espinoza, quien dirigirá su primer Central-Newell's, cuando declaró a Radio del Plata que "el jueves tengo un partido muy importante y me juego parte de mi carrera a futuro".

"Depende de cómo salga todo van a seguir mis designaciones y creo que no me importan los colores, voy a dirigir al equipo A contra el equipo B, en donde yo también juego un papel importante, que es mi trabajo. Yo también me juego mi semestre, tengo hijos y familia, y es mi fuente de laburo, porque vivo del arbitraje", señaló Espinoza.

A Rosario Central lo dirigió 11 veces y las estadísticas son negativas ya que los canallas ganaron solamente 2 partidos, empataron 3 y perdieron 6. En tanto, a Newell’s lo arbitró en 17 oportunidades y los números tampoco son buenos con el equipo rojinegro que ganó 4 encuentros, empató 5 y perdió 8.