Atlético Tucumán registró otro empate 1 a 1 como local, en esta ocasión frente a Unión de Santa Fe, por la 26ta. fecha de la Liga Profesional, y se complicó la pelea por el título.

Además, el Decano perdió una chance importante para obtener un lugar en la clasificación para la Copa Sudamericana del año próximo.

Los tucumanos dejaron pasar otra gran oportunidad de acceder a la cima del campeonato pero también de afirmarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, algo que ahora deberán dirimir en la última jornada ante un rival directo por esta puja como Defensa y Justicia, que lo aventaja desde adentro por dos puntos y lo recibirá en Florencio Varela.

Formaciones:

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Facundo Agüero , Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Portillo, Juan Nardoni y Daniel Juárez; Junior Marabel y Martín Cañete. DT: Gustavo Munúa.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Corvalán (U) y 43m. Isa Luna (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Eugenio Isnaldo por Pereyra (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 26m. Ignacio Maestro Puch por Tesuri (AT) y Kevin Zenón por Juárez (U), 35m. Kevin Isa Luna por Orihuela (AT), 39m. Brayan Castrillón por Machuca (U), 45m. Matías Gallegos por Marabel (U) y Mauro Luna Diale por Cañete (U):

Amonestados: Capasso, Tesuri, Acosta, Isnaldo e Isa Luna (AT). Nardoni, Corvalán y Vera (U).

Cancha: José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Pablo Echavarría.