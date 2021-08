Aún con la duda sobre su continuidad en el conjunto parisino, Mbappé se pronunció sobre la llegada de Lionel Messi a Francia, mediante un posteo en redes. El, estrella mundial, le dedicó cuatro fotos al argentino, escribiendo "welcome to París, Leo", culminando con un abrazo de bienvenida. Luego, Kylian subió su propio posteo a las historias de Instagram y le agregó la palabra "leyenda", con el emoji de una corona.

Neymar, Di María, Paredes, hasta Sergio Ramos, y compañía ya se encuentra expresado luego de la llegada de Messi al PSG. Faltaba la otra gran estrella, que esperó hasta encontrarse con Leo en el centro de entrenamientos del equipo parisino. Allí hubo charla, sonrisa y abrazo.

Messi tuvo su primer entrenamiento con el PSG, algo que deseaba hacer desde que llegó a Francia. En la conferencia de presentación, el Diez que vestirá la 30 avisó que necesita una mini pretemporada para ponerse a punto, ya que viene de tener un mes de vacaciones por título con la Selección.

Sobre el futuro del crack francés, aún no hay nada decidido. Desde mucho antes de la llegada de Messi ya se hablaba de su posible salida, pero el arribo del argentino podría ayudar a que se quede.

Mbappé termina contrato en 2022, y PSG tampoco quiere que se vaya gratis, por lo que tendrá que renovarlo en el tiempo que queda.

"¿Mbappé? Es jugador del PSG. Conocemos su futuro, ya ha dicho públicamente que no quiere irse y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro ", sostuvo en conferencia el jeque dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, después de la llegada de Messi.