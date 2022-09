En la misma semana que el español Carlitos Alcaraz, con solo 18 años, se consagró como el número uno más joven en la historia del tenis tras ganar por primera vez un Grand Slam, su Majestad Roger Federer anunciaba su retiro.

Estos últimos hechos marcan una inflexión en el mundo de la raqueta, las nuevas generaciones se abrieron paso y marcaron el rumbo con un flamante adalid, Alcaraz, quien desafió el orden establecido y llegó para quedarse. En ese corrimiento y nuevo ordenamiento mundial, la leyenda más icónica de todos los tiempos, Sir Roger, decidió dar un paso al costado, a las 41 años y afectado por las lesiones.

Casi sin saberlo, el registro del último partido oficial de Federer quedará en la historia el 7 de julio de 2021, cuando cayó en los cuartos de final de Wimbledon ante Hubert Hurkacz por 6-3, 6-7 y 0-6, porque si bien el propio suizo anunció que se despedirá la semana próxima en la Laver Cup, esta competencia es una exhibición.

Si bien Carlitos viene en pleno y vertiginoso ascenso y muchos se arriesgan a decir que será el sucesor de Su Majestad, el español expresó su desazón por no poder enfrentarlo en el tour oficial. Y es que aquí también se vuelve a dar otro hecho muy significativo, desde 1997, año en que el suizo hizo su ingreso en el circuito profesional hasta la actualidad, todos los números uno del mundo se han enfrentado en algún momento a Roger Federer.

Por lo que después de 25 años, será Alcaraz el primer N°1 en no poder hacerlo. "Es uno de mis ídolos, me hubiera encantado jugar contra él, una lástima que no va a poder. Roger deja un gran legado en el tenis. Todo el mundo lo conoce, es magia, talento, verlo jugar es puro espectáculo. Todos lo quieren y lo aprecian", dijo el murciano a los medios.

Roger conoció a Carlitos cuanto este tenía 15 años, fue en Wimbledon, ambos pudieron entrenar juntos gracias a la intermediación de Juan Carlos Ferrero, su entrenador. Así fue como la leyenda y la promesa marcaron el rumbo de la historia del tenis.

Todos los palmares de Roger

Roger Federer fue número uno del mundo durante 310 semanas, obtuvo en el transcurso de su carrera 103 títulos de singles, entre ellos 20 Grand Slam y seis trofeos de Maestro del Tenis, además de la Copa Davis en 2014. También se subió al podio de los Juegos Olímpicos en dos oportunidades: medalla de oro en dobles en Pekín 2008 y plata en individuales en Londres 2012. Ganó más de 130 millones de dólares en premio, cifra que según los entendidos triplicaría en sponsors, auspiciantes y patrocinios.