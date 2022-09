Roger Federer, el genio suizo que deleitó al planeta con un tenis sublime, visitó dos veces la Argentina para sendas exhibiciones, la primera a fines de 2012 y la más reciente en 2019.

En ese contexto, Federer jugó dos partidos de exhibición con el tandilense Juan Martín Del Potro en Tigre, en un escenario bonaerense especialmente montado que albergó dos partidos el 13 y 14 de diciembre de 2012.

La segunda visita de "Su Majestad" a Buenos Aires fue el 19 de noviembre de 2019 y lo hizo en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, donde jugó una exhibición con el alemán Alexander Zverev, quien reemplazó a Del Potro por una nueva lesión del tandilense.

El que aprovechó la ocasión para saludarlo a pesar de no estar en el país fue Diego Maradona, quien grabó un emotivo video de admiración y reconocimiento hacia el suizo: "Fuiste, sos y será el más grande", le dijo.

"Hola maestro, master, máquina como te digo yo; fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país, me llames y me digas lo que necesitas", expresó el Diez.

En la despedida, Maradona saludó al resto de la familia del suizo: "Quiero que le mandes un beso grandote a tu señora y a tus hijos", cerró.

El video:

Esas visitas de Federer sirvieron para reeditar una admiración del público que salió a la luz en la Argentina pero que en realidad lo acompañó en cualquier parte del planeta que visitó durante su notable carrera.

Su cariño con el público argentino se comprobó una y otra vez en la gran cantidad de autógrafos y las "selfies" que se tomó con cada fanático que se acercó a saludarlo las dos veces que pisó Buenos Aires.