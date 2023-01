El equipo argentino de la Copa Davis tendrá su primera participación en febrero de este 2023 ante Finlandia, de visitante. El enfrentamiento pone en juego la clasificación de los albicelestes a la fase de grupos en situaciones adversas: el capitán no contará con sus principales figuras, se disputará sobre una superficie rápida, con temperaturas extremas bajo cero.

Para la cita, que tendrá lugar del 4 y 5 de febrero en el Espoo Metro Areena y bajo techo, Guillermo Coria convocó a Francisco Cerúndolo, Machi González, Andrés Molteni y al debutante, Pedro Cachín. Todo un desafío teniendo en cuenta que los argentinos pelean la continuidad en el certamen y el Mago no podrá contar con varias de las figuras, que al parecer decidieron priorizar su calendario en el circuito.

Quienes le dieron la espalda a la selección argentina son: Diego Schwartzman y Horacio Zeballos. Los motivos girarían en torno a que próximo a los días del match por la Davis se va a estar disputando la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, que tiene como fechas claves el 6 de febrero con el Córdoba Open y el 13 del mismo mes con el Argentina Open.

Argentina

La selección argentina tendrá un debutante en la Copa Davis ante Finlandia, el cordobés Pedro Cachín, de 27 años y actual número 57 del ranking mundial. “Es un sueño hecho realidad, lo esperé y perseguí muchos años. En un momento lo vi muy lejano y el año pasado se dieron muchas cosas que quizá no me la esperaba tan rápido pero no me sorprende porque las busque mucho”, expresó el jugador y agregó: "Feliz de poder aportar mi granito de arena, tanto en la presencia como si me toca jugar. Intentaré llegar de la mejor manera posible, tratando de corregir las cosas que estoy haciendo mal y potenciando las que estoy haciendo bien".

En tanto que Andrés Molteni (38° en dobles) es otra de las grandes novedades en el equipo argentino. Molto, quien tuvo su única actuación en 2017 frente a Kazajistán, regresa al equipo en reemplazo de Horacio Zeballos. En 2022 consiguió tres títulos ATP, uno de ellos con Máximo González en una superficie similar a la que se disputará la serie entre Argentina y Finlandia.

Tras su prometedor debut, Francisco Cerúndolo (30°) vuelve a decir presente en el equipo de Coria. El bonaerense tuvo un 2022 fantástico, en el que consiguió su primer título ATP en Bastad, alcanzó semifinales del Masters 1000 de Miami y de los ATP 500 de Hamburgo y Río de Janeiro.

Por su parte, González (45°) se consolida como uno de los líderes de la Selección Argentina de Tenis y será su sexta temporada consecutiva dentro del equipo y la novena convocatoria desde su debut en 2017.

Finlandia:

La serie Argentina y Finlandia se disputará en el Espoo Metro Arena que se encuentra ubicado en Tapiola Espoo, a 20 minutos de la capital Helsinki. Será sobre superficie rápida y bajo techo y con una capacidad para unas 7.000 personas.

El equipo local llega a esta instancia luego de superar con comodidad por 5 a 0 a Nueva Zelanda en los Play-Off del Grupo Mundial I en septiembre pasado. El capitán, Jarkko Nieminem, convocó a los mismos jugadores que en aquella serie: Emil Ruusuvuori (40º), Otto Virtanen (176º), Eero Vasa (1069º), Patrik Nicklas-Salminen (1202º) y al doblista Harri Heliovaara (11º).