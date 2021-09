El próximo domingo 19 de septiembre vuelven las carreras masivas de calle a la ciudad, y será ni más ni menos que con el Maratón Internacional de la Bandera. Esta 19° edición llega 1 año y 3 meses demorada por las restricciones del COVID 19 y será la prueba de fuego para que las carreras se sigan haciendo.

Están previstos todos los protocolos, con una modificación del circuito habitual, y se espera que 3200 personas troten por las calles de la ciudad participando de las pruebas de 8km, 21km y 42km.

En diálogo con RosarioPlus.com, el coordinador de la carrera Fernando Bilotta de la Asociación Rosariona de Atletismo (ARDA) aseguró que “se está llegado la verdad que bien, con mucho laburo en cuanto a protocolos, en reuniones de idas y vueltas, de cambios. Pero muy copado el laburo en conjunto entre la organización, la Muncipalidad, el apoyo que tuvimos para poder hacerlo. La concientizacion y el trabajo a cabeza de todos”.

Hay gran expectativa entre los corredores pero hay muchos detalles a tener en cuenta para esta gran vuelta de las pruebas de calle, y en particular de una con el despliegue que implica la madre de las distancias.

Todos los protocolos

Este año no habrá Expo. El retiro de kit será en el Complejo Deportivo Emilio Lotuf, ex Belgrano Centro, en Belgrano 621, el viernes 17 y sabado 18 de 10 a 18hs. Habrá 12 puestos de entrega, con cintas marcadas en el piso cada 1,5 mts para respetar la distancia. En el ingreso se toma la temperatura y coloca alcohol en las manos, y la salida será por otra puerta.

En cuanto a la largada, habrá un vallado de 450 metros de largo, con siete corrales divididos por tiempo de carrera. Los corredores de 42km y 21km largan juntos, y los de 8 km lo harán 15 minutos después. “Esto es así porque largan de los más rápidos a los más lentos y de esta forma no hay casi posibilidad que se junten los corredores en el circuito”, explicó el referente de ARDA.

Al ingreso del corral se tomará la temperatura y se colocará alcohol en gel. Está previsto que dentro de los corrales haya 1,2 metros cuadrados por atleta. Las largadas entre corral y corral serán entre 30 segundos y 1 minuto. Los 21km serán además Campeonato Nacional de Medio Maratón, por lo que hasta último momento está habiendo inscripciones de corredores de elite para esta prueba.

La largada es a las 7.30 en punto. Los Caballeros y las Damas del Tiempo, los pacers, van estar también esta edición marcando los tiempos para ayudar a seguir un ritmo durante la carrera.

¿Barbijo? El barbijo es obligatorio. “El único momento que no usan barbijo los corredores es durante la carrera. Hasta que largan y cuando llegan tienen que estar con barbijos”, explica Bilotta desde la organización. En la llegada, cuando pasan el arco tienen que volver a colocarse el barbijo. El chip que se utiliza para medir los tiempos es descartable, por lo que no hará que devolverlo, y no habrá demoras para eso en la salida. Los participantes toman su fruta, la hidratación y siguen hacia la salida, por supuesto con su correspondiente medalla por haber completado la prueba.

Habrá además un operativo para mantener dispersa a la gente que esté fuera del circuito del evento, o que vaya a acompañar a los corredores.

El circuito

Hay un cambio importante en el circuito, principalmente de los 42km, que no pasará por el Parque Independencia, Parque Urquiza o el Parque Scalabrini Ortiz. Será una vuelta y media, con un recorrido lineal costero desde 27 de Febrero a la bajada Gallo. “Es un ida y vuelta. Eso hace que haya menos gente trabajando en el circuito, según protocolo”, detalló el referente de ARDA.

La salida es desde el Monumento Nacional a la Bandera hacia el sur hasta 27 de Febrero. Desde ahí dan la vuelta al norte hasta calle Gallo, y luego de vuelta hacia el sur. Específicamente quienes hacen esta distancia, en Presidente Roca, antes del la bajada en Wheelwright dan la vuelta en “U”, nuevamente hasta Gallo y desde ahí ya retoman hacia el sur para finalizar a los pies del Monumento.

Quienes participen este año del la 20° Media Maratón de Rosario largarán hacia el sur hasta llegar a 27 de Febrero, desde ahí hasta calle Gallo, donde pegan la vuelta nuevamente hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Y los corredores de 8km, largan hacia el sur, dan la vuelta en 27 de Febrero, hasta el túnel y luego vuelven para finalizar en el Monumento.

Teniendo en cuenta los protocolos, y que no haya demoras en el ingreso a los correles de largada, desde ARDA piden a los corredores de 42 km y 21km que se presentes a las 6.45 horas, y a los de 8km que asistan a las 7.30 horas.

Con la magia de los 42km 195mts vuelven las carreras a las calles de Rosario. No es solo una carrera, una competencia, es en realidad un espacio para compartir, para trazarse metas también, para superarse a uno mismo, en un clima saludable, de amistad y compañerismo.