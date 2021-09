El gobernador Omar Perotti salió con los tapones de punta contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic por su negativa de enviar más fuerzas federales a Rosario, en el marco de una ola de violencia. "Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice", agitó.

La ministra sostuvo este miércoles que no habrá más refuerzos de los 160 nuevos efectivos federales. Pero lo que disgustó al gobernador no sólo fue la negativa operativa, sino la fomra en que fundamentó la decisión: sostuvo que la tasa de homicidios en la Ciudad e Buenos Aires superó a Santa Fe.

"No me importan los números de otra provincia porque la problemática de acá. Si es una prioridad, no se debe comparar. Allí, el enfoque debe cambiar", remarcó en Radio 2.

El gobernador precisó que en Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", agregó.