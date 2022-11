Claudia Ventura, la rosarina campeona de Pádel que disfruta de competir a los 60

La delegación santafesina en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, que se llevaron a cabo en San Luis durante la semana pasada, tuvo destacadas participaciones en todas las disciplinas, entre ellas, la medalla de oro que lograron las rosarinas Alejandra Fernández y Claudia Ventura en Pádel femenino.

Claudia Ventura practica este deporte hace unos 30 años, cuando la disciplina era furor en Argentina. La mujer se enamoró enseguida del deporte, incluso luego de haber sido campeona sudamericana de esgrima.

“Compitiendo para la Asociación Santafesina de Pádel (ASP) llegué a quince finales. En este caso es la primera vez que no represento a la asociación, sino a mi provincia. Jugué con Alejandra Fernández porque ella tiene la edad para competir y la verdad que fue una gran compañera, muy inteligente", contó la deportista a Rosarioplus.com. La dupla ya había sido campeona en La Plata en un torneo de más de 40 años.

Para este torneo se hizo una preselección en la provincia, donde participaron una veintena de parejas de Pádel. De ella quedaron seleccionadas una pareja masculina y una femenina que viajaron con la delegación. También viajaron santafesinos de otras disciplinas deportivas.

En Pádel participaron todas las provincias con una exigencia de dos partidos diarios para los competidores, salvo el día de la final donde se jugaron tres partidos por pareja. Por tratarse de personas mayores de 60 años, en vez de jugarse 6 games se jugaron cuatro, y el tercer set en vez de jugarse entero se hizo un tie-break a 7 puntos con un sistema de zonas, donde si se pierde un partido quedas casi imposibilitado de llegar a la final. “No perdimos ningún partido y ganamos todos en dos set", explicó Claudia, orgullosa.

"El Pádel es adictivo, las veces que lo dejé volví enseguida. Yo juego en todas las categorías, lo hago en libre, más 30, más 40 y ahora más 60. Este año gané dos torneos de libres, entre ellos La Copa Rosarina”, apuntó. “Nunca le llevé el apunte a la edad, me siento cómoda en la cancha, activa físicamente, estoy bien entrenada. Voy a seguir hasta que el cuerpo me diga basta, en mi mente está seguir adelante. La semana que viene juego en Santa Fe un torneo nacional de más 50””.

Un día en la vida de Claudia

El buen vivir de Claudia se sostiene con una premisa clave: no tener estrés. La mujer arranca el día temprano en su trabajo, a las 18 suele entrenar con su profesor Leandro Rivosecchi, a veces juega en peñas con otras chicas, sale a correr o hace caminatas regenerativas. Los fines de semana casi siempre está compitiendo, por eso suele tomar un descanso un día a la semana.

“La actividad física me ayuda a estar bien. Cuando uno hace deporte tiene menos tiempo para pensar cosas negativas o enfermarse. También es muy importante comer bien. Yo no hago una dieta específica, como balanceado y variado, no fumo y no tomo alcohol. El deporte te lleva a una vida sana, libre de muchas cosas dañinas”, señaló.

En su familia es la única deportista y aseguró que su mamá le inculcó esta vida desde niña. “Probé todos los deportes, pero el Pádel no lo cambio por nada y a mi edad me da la posibilidad de poder seguir compitiendo a este nivel”.

“En este caso es todo un orgullo para mí, más allá de la alegría personal, haber representado a la provincia de Santa Fe para hacer el mejor papel y llevar a mi provincia a lo más alto. Orgullosa, fue muy lindo lo que vivimos, la gente de la organización estuvo muy pendiente en los detalles”, celebró.