Ante los casos detectados de síndrome urémico hemolítico (SUH), la Municipalidad de Rosario comparte una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad producida por la bacteria escherichia coli, entre las que figuran el lavado de manos, la correcta elaboración de los alimentos y el adecuado mantenimiento de piletas.

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una enfermedad provocada por una bacteria llamada escherichia coli enterohemorrágica que afecta fundamentalmente a niñas y niños más pequeños y a ancianas y ancianos. La enfermedad se puede presentar con síntomas como diarrea mucosa, diarrea con sangre, dolor abdominal, palidez significativa por la anemia y afectación renal, por la cual un niño puede llegar a padecer insuficiencia renal aguda, siendo éste un período crítico para su vida.

Algunos de los alimentos que se pueden vincular con la enfermedad son: carne picada mal cocida de cualquier animal; agua no potable, incluso bajo forma de hielo; frutas y verduras mal lavadas y lácteos que no fueron pasteurizados. Además, es importante el correcto cuidado del agua de las piletas y es fundamental que las personas con diarrea, niños o adultos, no ingresen a las mismas.

En este sentido, la Secretaría de Salud Pública recomienda:

-Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comer y manipular alimentos, después de ir al baño, y cambiar pañales.

-Utilizar agua potable para beber, cocinar y durante el lavado de frutas y verduras.

-Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos. Al momento de cortar productos crudos es importante utilizar distintos utensilios como tablas, cuchillos, etc. correctamente lavados tras los cortes.

-Asegurar una correcta y homogénea cocción de la comida. Cocinar completamente las carnes y los alimentos que lleven carne picada o trozadas (a 70°), hasta que no queden partes rojas o rosadas ya que la bacteria no se destruye si no llega la temperatura indicada a su interior.

-Mantener la cadena de frío.

-Consumir lácteos correctamente pasteurizados y conservarlos en la heladera.

-Consumir agua potable, o de lo contrario hervirla.

-En el caso de verduras para ensaladas, lavar hoja por hoja minuciosamente. También es importante lavar la verdura envasada en bandejas.

-Evitar manipular alimentos en caso de tener síntomas de diarrea, vómitos o dolor abdominal.

-Desechar los pañales en bolsas individuales y en doble bolsa en caso de diarrea.

-Mantener correctamente el agua de las piletas

-Ante los síntomas de diarrea, vómitos y palidez, consultar en forma inmediata al médico y no automedicarse.