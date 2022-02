Ocho pacientes se internaron el domingo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez con una intoxicación tras haber consumido cocaína. Cuatro de ellos ingresaron al Hospital Roque Sáenz Peña, en la zona sur. Dos de ellos fueron derivados y fueron intubados rápidamente. Al finalizar el día, estaban en estado reservado.

Según describió una mujer, familiar de quien fue derivado a la UTI del Hospital Italiano Zona Norte (ex Los Alerces) en diálogo con Rosarioplus.com, el cuadro comenzó así: "Después de comer al mediodía un pescado, fue a la casa de otra persona y tomó dos tragos de cerveza, probó cocaína y de la nada quedó así. Supuestamente habían comprado por 500 pesos, no entiendo del tema pero me dicen que es barata para lo que sale".

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario confirmó la internación de los pacientes. Se espera el resultado de análisis toxicológicos, para saber si los pacientes habían consumido cocaína con fentanilo, como la que causó la muerte de 24 pacientes en el Gran Buenos Aires hace pocos días. El sistema sanitario ya contaba con un protocolo de acción para pacientes que tengan síntomas compatibles, con la recomendación de actuar con Naloxona.

Actúa de hecho la Justicia Federal y ya están a cargo de la fiscal federal Adriana Saccone y el juez Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N°3. Fuentes reservadas aseguraron que se agurda la confirmación del lugar en que los internados adquirieron la sustancia para hacer el correspondiente allanamiento.