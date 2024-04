La Municipalidad lanzó una nueva edición de Rosario Emprende, un programa que se instaló como un espacio fundamental de capacitación gratuita para garantizar la formación y el apoyo a emprendedoras y emprendedores de Rosario en sus seis distritos. En su edición 2024, la iniciativa se presenta con un nuevo formato, con el que se busca que quienes se capaciten se motiven a darle un salto de calidad a su proyecto, con la posibilidad de tener financiamiento a futuro con recursos propios del municipio.

La actividad tuvo lugar este jueves 11 de abril en el Palacio de los Leones (Buenos Aires 711) y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni; la subsecretaría de Economía Social, Vanesa Di Bene; la directora de la Escuela de Emprendedores, Marta Sánchez Miñarro; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuk, y los concejales Fabricio Fiatti y Lucas Raspall, además de emprendedoras y emprendedores que actualmente están cursando el Rosario Emprende.

"Queríamos hacerlo acá en el Palacio (Municipal), porque tiene que ver con la jerarquía que para nosotros tiene como política pública", expresó Gianelloni durante el encuentro, y destacó: "Hay emprendedores que hace mucho tiempo que están en el circuito de Rosario Emprende, emprendedores nuevos, pero para nosotros es muy importante que son ejemplo de que se puede hacer algo con el Estado, trabajando juntos, confiando que hay una línea de trabajo que los va a ir acompañando en cada momento y en cada episodio que tenga un emprendimiento para que puedan crecer".

"Obviamente que nos ha pasado en este tiempo de ver a emprendedores que comenzaban en los cursos y después ir a las inauguraciones de sus locales, o que han hecho ferias propias, autogestivas, como son las ferias cooperativas, organizadas por los propios emprendedores", agregó el funcionario, y remarcó: "Es algo que florece la necesidad de emprender, de hacer cosas, tener su fuente de empleo propio, formada, y nosotros como Estado no podíamos quedar a un costado y no ayudar, y no pensar juntos".

Además, Gianelloni anticipó que el próximo objetivo es poder descentralizar aun más el programa, que actualmente se desarrolla en cada uno de los seis distritos de la ciudad. "La idea es poder usar toda la red que tenemos de los 40 centros Cuidar que tiene la ciudad, para que haya un club de emprendedores en cada uno de ellos que nos permita ahí tomar a aquella familia en el barrio, que no tenga que moverse tanto hasta el distrito, y que pueda ir en su barrio a trabajar y empezar a charlar sobre sus emprendimientos".

Por su parte, la subsecretaria de Economía Social aseguró que Rosario Emprende "es una política pública sostenida, de la que no hay otro antecedente realmente en el país", y sostuvo: "Siempre decimos que Rosario es una ciudad que cree en la economía social, que cree en la economía a escala humana, y que el rol del Estado en eso es muy importante para poder acompañar y potenciar ideas, proyectos y emprendimientos para que decidan emprender en esta ciudad".

Por otro lado, Di Bene reconoció: "Son tiempos muy complejos, donde necesitamos que el Estado ponga todos sus recursos para generar este tipo de herramientas que permitan desarrollo local". En ese sentido, mencionó que "la novedad del programa de este año es que 90 emprendimientos de la ciudad van a poder contar con financiamiento municipal", y añadió: “También acceder a microcrédito como una forma de potenciar el capital de trabajo. Y luego, y por último, como siempre decimos, también la posibilidad de que todos estos emprendedores que se forman en el circuito de la economía social puedan acceder al ingreso a los espacios de comercialización que tiene la ciudad”.

Capacitaciones del Rosario Emprende

El Programa Rosario Emprende es un espacio de capacitación de la Municipalidad de Rosario destinado a vecinos y vecinas de la ciudad con una idea de proyecto prediseñada o por iniciarse, o bien con un proyecto ya en marcha vinculado a la elaboración de productos artesanales o a la prestación de servicios, con base en la pedagogía de la educación popular, el diálogo de saberes y el aprendizaje cooperativo. Consiste en un primer itinerario formativo en el que se trabajan los principales componentes vinculados a la gestión profesional de un emprendimiento autogestivo (planificación; estrategia de comercialización; comunicación y diseño de modelo de negocio).

Todas aquellas personas que quieran participar del programa, que tendrá el inicio de la segunda edición del año en la semana del 20 de mayo, se deben acercar a las oficinas de Economía Social del distrito más cercano, los días miércoles de 9 a 13, donde los promotores le brindarán asesoramiento sobre el programa e indicarán los pasos a seguir. Asimismo, pueden comunicarse de manera telefónica a los siguientes números de acuerdo al distrito correspondiente: