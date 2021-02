Por una disposición del Gobierno nacional emitida el 1º de enero y que se extenderá hasta al 28 de febrero, el ingreso y egreso al país de argentinos y residentes continúa por los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando, mientras que para el ingreso se pide como requisito la presentación de un test de PCR negativo y la obligación de aislarse durante siete días. En cuanto a las fronteras terrestres seguirán cerradas, y sólo se podrá salir bajo estricta responsabilidad de quien toma esa decisión, ya que después no podrá volver a ingresar mientras se mantengan las restricciones.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dialogó con Ariel Bulsicco en la mañana de Sí 98.9 y brindó detalles de la norma, entre ellas los requisitos fundamentales para quienes quieran traspasar las fronteras argentinas. Según la funcionaria, se puede volar a otros países siempre y cuando estos puedan aceptar al pasajero. En el caso de Europa, las fronteras están cerradas, como así también Canadá y otros destinos muy solicitados por los argentinos. “Podés irte a Brasil, Estados Unidos, algunos países limítrofes”, enumeró la funcionaria, y dijo que esta medida tiene como fin reducir la frecuencia de viajes aéreos.

Uno de los ejemplos son los vuelos a Brasil que sufrieron una baja del 50 por ciento. Este destino es considerado por el Ministerio de Salud de la Nación como un sitio de alto riesgo debido a la aparición de la cepa de Río de Janeiro, que el Gobierno pretende evitar que ingrese al país.

“Lo ideal es no viajar, hay otros momentos para hacerlo”, aconsejó la funcionaria y continuó con el reconteo de países donde los vuelos sufrieron una baja como México y Estados unidos, donde las frecuencias se redujeron al 30 por ciento. “Más allá de esto, quienes sí lo hagan tienen que consultar, porque algunos vuelos pueden ser suspendidos”, explicó y dijo que el PCR es obligatorio como el resguardo durante siete días después de haber arribado al país.

Carignano contó que, vía redes sociales, se reciben muchas consultas de argentinos que, a pesar de todas estas recomendaciones, deciden salir del país. Las preguntas rondan en cuanto al análisis de PCR que en algunos destinos no es muy accesible ni fácil de conseguir y tiene mucha demora. Además, hay otros que preguntan sobre qué hacer si el resultado del test es positivo. Es obvio: eso impide cruzar la frontera argentina y obliga a los pasajeros a quedarse por diez días más en cuarentena en el destino vacacional. Luego de eso,. después de obtener el alta firmada por un médico, hay que acompañar ese certificado junto con la declaración jurada que le permita abordar el vuelo.

“Estas son posibles consecuencias, por eso para no tener que estar pendiente de dónde realizarse un PCR que si da positivo hay que quedarse aislado, hay que saber quién te asiste en una situación así. Cuando uno decide salir en pandemia, donde no hay previsibilidad de nada, asume las responsabilidades de lo que le pueda pasar”, sostuvo y remarcó: “Si no pueden hacerse un PCR no deben subirse al avión”.

En cuanto a quienes regresan al país y deben pasar siete días en cuarentena, la encargada de Migraciones explicó que esa información es pasada a cada una de las provincias en las que esas personas realizarán su aislamiento. El control lo hace cada una de las fuerzas de seguridad de las provincias.

Por último, en el caso de los argentinos que decidan cruzar la frontera con Brasil en automóvil, deben firmar un consentimiento en el cual esa persona acepta salir, pero “no podrá volver a ingresar por un paso terrestre”, por lo cual deberá esperar en destino que Argentina vuelva a reabrir sus fronteras.

Los detalles de la normativa

- Para ingresar al país, se exigirá la presentación de un test de PCR negativo y la realización de una cuarentena obligatoria de siete días.

- La DNM, Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y la autoridad sanitaria, determinarán el cronograma y la cantidad máxima de pasajeros que ingresen al país, especialmente, a través vuelos provenientes de Europa y Estados Unidos.

- La medida se extenderá hasta el 28 de febrero, inclusive.

- A través de los pasos terrestres habilitados se permitirá únicamente el ingreso de argentinos o residentes que salieron del país antes del 25 de diciembre de 2020, mientras que los que hubieren egresado con posterioridad deberán ingresar a través de los aeropuertos habilitados a tal fin, exclusivamente.

- En el Puerto de Buenos Aires -terminal Buquebús- se autoriza el ingreso de argentinos y residentes, y, en atención a la suspensión de los vuelos entre Uruguay y Argentina, de los extranjeros no residentes parientes directos de ciudadanos argentinos y extranjeros residentes, y que ingresen transitoriamente a nuestro país por razones de necesidad, y no requiera visado.

- Quedó suspendida la prueba piloto que autorizó el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes, tanto por las terminales aéreas de Ezeiza y San Fernando, como por la portuaria de Buquebús.

- Siguen exceptuados los pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, ambos ubicados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la restricción de egresos e ingresos, para garantizar el tránsito con la República de Chile y la conexión con el resto del territorio argentino.

- A partir de las recomendaciones de Salud, continúa suspendida la llegada y salida de vuelos desde y hacia Reino Unido, a raíz de la situación epidemiológica por la nueva cepa de Covid-19.

- Se recomienda a todos los argentinos y residentes, especialmente pertenecientes a los grupos de riesgo, no viajar al exterior, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas.

- En cuanto al ingreso al país por cualquiera de las vías autorizadas, las personas que se hayan visto imposibilitadas de realizar el test de PCR negativo con 72 horas de antelación al embarque en el país de procedencia, podrán realizar un análisis a su arribo a Ezeiza.

Los exceptuados son los siguientes:

- Diplomáticos, funcionarios, y personal esencial proveniente de los destinos habilitados deberán contar con autorización de la DNM, presentar test de PCR negativo y seguro Covid-19.

- Personal de transporte internacional y tripulaciones quedan exentos de los requisitos, bajo la aplicación de los protocolos sanitarios específicos, en el ejercicio exclusivo de su actividad.

- Los deportistas enmarcados en protocolos específicos para eventos deportivos, previa autorización de la DNM y autoridad Sanitaria, su actividad será supervisada por el Ministerio de Turismo y Deportes.