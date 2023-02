Las obras y convenios comerciales que formarán parte del tradicional paseo comercial La Favorita avanzan a todo ritmo. Las propuestas abarcarán desde moda, gastronomía y mercado, hasta hogar, decoración, belleza y servicios, distribuidas en un espacio de 10 mil metros cuadrados en cinco niveles. En tanto, se prevé que el emblemático edificio ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento reabra sus puertas a mediados de mayo.

Algunas de las marcas que ya confirmaron su presencia en La Favorita son: 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Cuantika, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Ludoteca, Mokka, O’Assian, Panadería Boutique, Parfumerie, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Santa Fe Servicios, Shams Store, Soul Details & Co., Team Sport, This Week, Tokyo & You y XL.

“Lo que veremos dentro de La Favorita será una perfecta combinación de marcas locales y nacionales distribuidas en un espacio pensado para la ciudadanía local, algo más que necesario para la zona del centro. Moda, gastronomía y mercado, hogar, decoración, belleza, servicios entre muchas otras propuestas más que compartirán el espacio de 10.000 metros cuadrados de un inmueble de cinco niveles que día a día está siendo puesto en valor para recuperar el esplendor que conocimos hace décadas”, indicaron en un comunicado oficial.

Asimismo, se suma como novedad al proyecto la primera sala inmersiva permanente de Latinoamérica. Este atractivo suma a La Favorita una propuesta artística y cultural única, con tecnología de punta, sonido envolvente, pantallas de última generación y otros recursos que permitirán a los espectadores interactuar con diferentes contenidos y exposiciones para explorar nuevas percepciones a través del arte.