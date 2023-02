Santiago Moreno Charpentier, conocido popularmente como Chano, está internado desde el sábado con pronóstico reservado. Después de varios rumores surgidos en redes sociales, su madre fue entrevistada en el programa de Jorge Lanata y explicó que el artista debió ser internado por una infección.

“Chano está en tratamiento permanentemente. Hace terapia grupal e individual, le hacen “screenings toxicológicos”, y los estudios determinan si está limpio o no. Quiero que sepan que los últimos estudios le dieron negativo, estaba limpio y bien”, contó la madre este miércoles a la mañana.

Luego agregó: “Antes de que lo internen estaba ensayando y trabajando, estaba con una chica con la que frecuenta, se sintió mal, llamó a la ambulancia y lo llevaron directamente a terapia intensiva”. En cuanto a la hipótesis de la causa del problema infeccioso, creen que es por “un error en la ingesta de medicamentos”.

A esta afección, Marina Charpentier le agregó: “No nos olvidemos que él tiene un solo riñón, no tiene bazo y tiene un pedazo de páncreas”. Además, detalló uno de los últimos problemas que tuvo estando ya internado: “En un momento se despertó y se arrancó el tubo, se lastimó la garganta, No sabía lo que hacía. Lo tuvieron que sedar nuevamente y no se lo pudieron colocar hasta que se le desinflamó la garganta”.

El cuadro actual del cantante de 41 años es delicado pero, según las palabras de su madre, por el momento se encuentra “estable”. Jorge Lanata reiteró la versión de que haya consumido opioides o fentanilo, como había circulado en redes sociales, y Marina volvió a reiterar que los últimos estudios habían arrojado resultados en los que no se encontraban sustancias.