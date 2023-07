El fiscal Matías Edery, quien estuvo a cargo de la investigación sobre personas que estaban cazando con un grupo de galgos en Funes, dijo este martes que desconocía el estado de abandono y maltrato que padecían los animales, y por eso decidió devolverlos a sus dueños.

Todo comenzó el domingo, cuando el Comando de Funes detuvo en una zona rural a cinco personas con diez galgos que utilizaban para cazar. Luego de la detención, personal del área animal del municipio funense revisó a los perros y alertó sobre el estado de salud de los mismos.

Pese a la advertencia del personal municipal, el fiscal del caso resolvió devolver los animales una vez que los detenidos fueron liberados. La decisión generó malestar y desde la coordinación de Salud Animal de Funes exigieron la custodia de los caninos.

Ante el revuelo que ocasionó la resolución del tema, el fiscal Matías Edery reconoció que él ordenó la restitución de los perros a sus dueños, pero aseguró también que desconocía su estado de salud.

En declaraciones al sitio Infofunes, sostuvo: “Nunca me avisaron cómo estaban los perros. Incluso al final del día, cuando ordeno la liberación de los detenidos, me preguntaron «¿Y qué hacemos con los perros» y dije «¿Hay perros? Devolvéselos», pero no supe nada más. Incluso ese dato no figura en el informe que me enviaron por mail”.

Por otra parte explicó que, desde fiscalía pueden tomar cartas en el asunto en el caso de que figure un informe de los veterinarios. De lo contrario, se deberá elevar una denuncia.

El reclamo por el estado de los animales fue encabezado por Aranza Puig, coordinadora de Salud Animal de Funes, quien en declaraciones a Si 98.9, explicó que cuando conocieron la denuncia los veterinarios se acercaron a la comisaría y efectuaron un informe en el que detallaron signos de maltrato animal y desnutrición de los galgos.

Desde el área municipal esperaban el cuidado de los animales, pero finalmente fueron devueltos el domingo a las mismas personas por decisión de la fiscalía de turno.

Pedían la custodia de los animales, algo que hacen habitualmente. A veces van a guarderías y en otros casos van a casas de familias, por lo que ya tienen los procedimientos para actuar en cada caso.