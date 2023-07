A raíz de una denuncia, el Comando de Funes detuvo en una zona rural a cinco personas con diez galgos que utilizaban para cazar. Pese a que los animales presentaban claros signos de maltrato, a las pocas horas la Fiscalía resolvió liberar a los dueños y devolverles los perros. Desde el municipio de la vecina localidad piden explicaciones y la custodia de los galgos.

Según explicó en Sí 98.9 Aranza Puig, coordinadora de Salud Animal de Funes, tanto las personas como los animales fueron trasladados a la comisaría 23º, donde veterinarios revisaron a los perros y constataron que presentaban lesiones nuevas y de vieja data, parasitosis y signos de desnutrición. También se pudo determinar que una de las perras se encontraba con pérdidas de sangre producto de un parto reciente que no fue asistido.

“Queremos que nos den una explicación, no solo a nosotros sino la comunidad de Funes. No es lo que esperábamos. No somos una ONG, somos el estado municipal. Queremos la custodia de los animales. Estamos enojados”, manifestó Aranza. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Matías Edery.

