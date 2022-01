El próximo 10 de marzo fueron convocadas las elecciones de renovación de autoridades del Sindicato de obreros y empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo y denuncian graves irregularidades en el accionar de la Junta Electoral. Afirman que se han dejado afuera dos listas de las cuatro que se habían presentado.

Dentro de las irregularidades que vienen marcando, acusan a la junta electoral de modificar arbitrariamente el plazo para la presentación de listas y avales, incumplir con los plazos previstos en la ley y en el estatuto, dictar resoluciones en exceso de sus facultades y atribuciones, exigir requisitos que no se encuentran previstos en la normativa vigente, brindar un trato desigual y discriminatorio respecto a algunas listas, modificar maliciosamente de algunos precedentes jurisprudenciales, entre otras crosas. Según afirman, todas estas maniobras son realizadas para perjudicar a algunas listas y beneficiar a otras.

Estas denuncias preocupan a distintos empresarios, intendentes y dirigentes sindicales del Departamento San Lorenzo, que avizoran que puede desatarse un conflicto intrasindical de dimensiones "que va a afectar la paz social y seguramente afectará la fuerte actividad económica de la región, generando consecuencias negativas a nivel nacional".

Jesus Monzón, Secretario General de la CGT San Lorenzo, manifestó que “los dirigentes sindicales tienen que ser elegidos por los trabajadores y que la no oficialización de listas en contradicción a lo que establece la normativa vigente, es un accionar que hay que erradicar, que no se puede aceptar, ya que no solo afecta a un sindicato, sino que perjudica a todo el movimiento sindical”.

Los Trabadores Aceiteros que apoyan a las listas no oficializadas - que hasta ahora ven impedido su derecho a elegir y ser elegidos – manifiestan que de no corregir la Junta Electoral su proceder y ajustar su comportamiento a derecho, se van a ver obligados a llevar adelante medidas de fuerza y su reclamo a la calle.

Desde el sector empresario siguen el tema con atención, ya que temen que se sumen a dicho reclamo otros gremios en solidaridad y se genere un conflicto que afecte seriamente la actividad productiva en el cordón industrial.