El intendente Pablo Javkin, junto a otros intendentes y presidentes comunales de la región, visitó este miércoles la localidad de Alvear, donde funciona la base de los brigadistas que trabajan para combatir el fuego en las islas en el Delta del Paraná. En la mesa de trabajo, que también contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet, se realizó una evaluación de la situación y se acordaron acciones en conjunto. Entre ellas, el pedido de audiencia al juzgado federal y al fiscal de Entre Ríos, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, al Ministerio de Seguridad de la Nación y también a la Corte Suprema de la Nación, para evaluar qué otras alternativas hay con los elementos que se posee para generar prevención de incendios en islas.

Luego del encuentro, el intendente Javkin señaló: "Tenemos datos, circunstancias, sabemos dónde se prende el fuego, claramente hay intencionalidades muy marcadas, fechas que se producen, lugares donde desde el 2020 todo el tiempo hubo fuego, como por ejemplo, en una parte del camino de San Nicolás, que hoy estaba afectando a Villa Constitución y a toda nuestra región".

"Entonces si la Justicia no actúa, si Entre Ríos no pone a disposición el catastro para ver quiénes son los propietarios o los arrendatarios, si la Corte Suprema de la Nación tampoco acciona con las causas que tiene, vamos a pedirles audiencias. También haremos un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que recordarán que en el 2020 tuvimos presencia del grupo Albatros, y esa presencia era en el terreno, hecho por especialistas", agregó.

Y continuó: "Acá no es solamente lo que se puede hacer después sino cómo prevenimos. Por eso llamamos a este foro «Sin fuego no hay humo», ya que se está quemando el humedal. Además, necesitamos la sanción de la Ley de Humedales es urgente. Por eso nos pusimos de acuerdo para trabajar en un grupo de acción que coordinará el intendente de Villa Constitución para avanzar en la protección del humedal".

Por su parte, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, expresó: "En nuestra región hemos tenido también muertos por los accidentes fatales con el humo de estos días. Puntualmente lo que planteamos es que no venimos por una foto, estamos en nuestros lugares evaluando qué otras cosas podemos aportar para acompañar los reclamos que hace nuestra ciudadanía en todos los territorios. Todos los recursos que se están plegando no es que son pocos pero fundamentalmente lo que necesitamos es que el incendio no se genere, más allá de atacarlo cuando existe. Por eso constituimos este foro entre intendentes y presidentes comunales de la ribera porque creemos que la Justicia tiene que dar algún tipo de respuesta".

En tanto que Érica Gonnet manifestó: "Me parece muy importante esta reunión y hay que ponerla en valor. Lejos de cualquier diferencia política, hoy están quienes padecen y vienen padeciendo la situación. En esta reunión queda plasmado que otras localidades tienen la misma problemática que Rosario, sobre lo que sucede en territorio entrerriano, no sólo con el humo sino también con las consecuencias del humo en las redes viales como sucede con los accidentes".

En el lugar, los intendentes y jefes comunales manifestaron el reconocimiento y el apoyo a los y las brigadistas que ponen en riesgo su vida, todos los días, para frenar el ecocidio que se mantiene desde hace tres años a la región. Javkin también reconoció el trabajo y el compromiso de los trabajadores del aeroclub.

Además, valoraron la movilización que realizará la ciudadanía en la tarde de este miércoles 10 de agosto en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario para reclamar que paren los incendios.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Gustavo Zignago; el director de Defensa Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, y los intendentes de Pérez, Darío Corsalini; de Granadero Baigorria, Adrián Maglia; de Arroyo Seco, Nizar Esper; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; de Pueblo Esther, Martín Gherardi y los presidentes comunales de General Lagos, Esteban Ferri; de Alvear, Carlos Pighín y de Empalme Villa Constitución, Raúl Ballejos, entre otros.