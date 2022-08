Temprano partió el tren inaugural este viernes que ahora sí conectará al área metropolitana de Rosario al oeste con Cañada de Gómez y arribó antes de las 13 de este viernes. Se inaugura así el primero de tres servicios por día. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y el de Transporte Alexis Guerrera se subieron al recorrido desde la localidad de Correa para ser de la partida en el acto inaugural donde los recibe la intendenta cañadense Stella Maris Clérici.

El ferrocarril ya viajaba con la comitiva comandada por el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, y el concejal Lisandro Cavatorta, junto al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

En diálogo con Sí 98.9 Javkin rescató que “es un inicio después de 11 años de tener la Ley de Trenes de la provincia. La velocidad aun no es tanta porque NCA debe dar los permisos, pero con este recorrido estamos en 20 minutos hacia el Aeropuerto y 22 minutos a Funes. Vemos el trayecto a Roldan como instancia competitiva en la movilidad metropolitana. Ya el tramo hacia Cañada no es una velocidad tan buena. Para la ciudad es un vehículo de integración que ojalá sume mayor frecuencia para dar una alternativa a la movilidad. Esto es una muestra de la persistencia, de que el tren no es cosa del pasado sino del futuro, porque el mundo está yendo hacia eso”.

Por su parte el gobernador Perotti destacó que “recuperar el tren de cercanía en el aniversario de Rosario a sus 170 años, es una feliz coincidencia. Rosario fue la primera instancia de ciudad ferro-portuaria que comenzó 11 años después de ser declarada ciudad, en 1863 es donde comenzó el tramo que estamos haciendo ahora, es donde empezó la construcción. Ese es el ferrocarril que queremos, que llevó desarrollo y crecimiento: ramal que abre, región que prospera y avanza”.

Mas temprano y en pleno comienzo de viaje el secretario Giuliano había recordado: “Este fue el primer servicio metropolitano fuera de Buenos Aires en el siglo pasado, y hace 45 años se perdió con la dictadura. El tren es futuro y es realidad con el esfuerzo de todos, a las 19.10 tendremos el primer servicio para los pasajeros este mismo viernes”.

El secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano aseguró que podría haber un anuncio de suma de nuevos servicios diarios. Precisó que ya “desde este sábado el tren sale desde Cañada 5.15 y llega a Rosario para que los ciudadanos estudien, trabajen, hagan compras y vayan al médico”, y fue entonces que adelantó con un gesto esperanzador: “Tiene tres servicios definidos. Estoy tratando de convencer al presidente de Trenes Argentinos de sumar más frecuencias”.

Giuliano aseguró que "este servicio descomprime el transporte de pasajeros en las rutas, viajan 220 pasajeros y al ser un tren de cercanía permite un 20 por ciento más de pasajeros que viajen parados". A eso sumó que "este tren conecta con el Tren Rosario-Buenos Aires y también estamos cerca también del Aeropuerto de Rosario, está la posibilidad de conectar allí".