El sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito, denominado "scoring", entró en vigencia en todo el país, a partir de este miércoles, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En Santa Fe, la disposición nacional todavía no será aplicada por cuestiones logística y legislativas.

El nuevo sistema contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

El mecanismo consiste en la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irá descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, por ejemplo, si la persona corre "picadas".

Los distritos deben incorporar el 'scoring' a través de sus Legislaturas, Concejos Deliberantes u órganos facultados y, al implementarlo, podrán registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del infractor responsable.

Según pudo averiguar Rosarioplus.com, Santa Fe todavía no cuenta con el sistema informático apropiado para aplicar el carnet por puntos. Además, la Legislatura provincial no ha tratado aún la modificación del marco regulatorio pertinente. Por lo tanto, en Rosario y la región no habrá cambios sobre la penalización de las infracciones de tránsito.