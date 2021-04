En Amsafe no cayeron bien las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y desde la seccional Rosario del sindicato docente salieron al cruce. Su titular, Gustavo Terés, reafirmó la medida de fuerza y acusó al titular de la cartera laboral de tener actitudes antidemocráticas.

"Que el ministro de Trabajo cumpla su rol, que no puede ser el de vocero de la patronal. En una negociación colectiva el Ministerio intenta mediar entre el gobierno y los sindicatos. No puede ser que sea el vocero del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación. Eso lo ubica en una posición de ilegalidad y antidemocrática", expresó el gremialista docente.

"El Ministro tiene la responsabilidad de acercar las partes y encontrar una solución a lo que los docentes, democráticamente, resolvimos que la propuesta no era acertada y era necesario buscar otro camino", detalló.

Terés también cargó contra las declaraciones Pusineri en relación a que la medida de paro estaba fomentada por un sector de la dirigencia gremial que no sufrían las consecuencias del mismo. "Se puso a opinar sobre quiénes habían votado, cuando se llevó adelante una consulta democrática a las bases en toda la provincia por las medidas de fuerza", detalló.

También aseguró que los docentes quieren volver a la presencialidad. "No estamos defendiendo la no asistencia a los lugares de trabajo. Queremos una vuelta segura a las escuelas y con derechos. Eso es lo que estamos defendiendo", añadió.

Al cierre reiteró las críticas contra la propuesta paritaria al afirmar que se está ante "un Ministerio que tiene a docentes por debajo de la línea de pobreza, que vuelve a pagar con montos no remunerativos cuando se había comprometido a no hacerlo, y que no acepta una cláusula de revisión en el caso de que la inflación sea mayor a la estipulada".

Finalmente, envío un mensaje a la Ministra de Educación, Adriana Cantero: "Ministra, escuche a los científicos, no está bien pensado el regreso. Por estar vacunados no garantiza el no contagio nuestro y de los estudiantes", expresó el dirigente haciendo alusión a las críticas que manifestaron científicos rosarinos en torno a los protocolos de cuidado para el regreso a clases.

