Familiares y vecinos de Fabricio Guiral, el joven de 21 años asesinado el fin de semana en Villa Gobernador Gálvez, se movilizaron, este lunes por la noche, para pedir justicia y reclamar por mayor seguridad.

La manifestación, que se realizó en la vecina ciudad, fue encabezada por el padre del joven, quien habló desde un escenario y anunció que será recibido por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“No creo en la justicia, en la Policía, sólo en esta gente hermosa que me acompaña a mí y a mi hijo”, señaló Hernñan, ante medios televisivos de Rosario. “En la provincia están todos arreglados. El narcosocialismo empezó desde hace muchos años, le tirotearon la casa al gobernador, la droga va de la mano con la política. El juez Carbone (en referencia al fiscal Franco Carbone) me dijo que a mi hijito lo iban a cuidar, que no nos iba a pasar nada. Ahora no me atiende y de la provincia no me llamó nadie", criticó.

Fabricio Guiral fue asesinado de un balazo, en la tarde de este domingo, en una casa ubicada en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. La trágica situación se dio cuando una persona tocó la puerta de la vivienda y al abrir, sin mediar palabra, disparó contra la víctima impactándole con el proyectil en el tórax.

El hecho ocurrió en pasaje sin nombre al 500 de barrio Esperanza, en cercanías del frigorífico Paladini.

"La Justicia provincial estaba a cargo de proteger a mi hijo. La Justicia provincial me mató a mi hijo", concluyó.