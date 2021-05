Una nena de 2 años resultó herida en la zona del abdomen, este lunes por la tarde, luego de una balacera en Franklin al 7900, en la zona noroeste de Rosario.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte por familiares en un vehículo particular y sería operada en las próximas horas.

Según los primeros indicios, este jueves a las 18:30 horas, un grupo de personas que se trasladaban en un auto y una moto irrumpieron en la cuadra de Franklin al 7900 y abrieron fuego sobre las viviendas de las zona. Uno de los disparos impactó en la zona abdominal de la nena que jugaba en la vereda con otros chicos de la cuadra.

"Me dijeron que la iban a operar, los médicos me dijeron que me quede tranquila que iba a salir", dijo en pleno llanto Ana, abuela de la nena herida. "Estábamos todos tomando mate, estaban todos los vecinos y la nena estaba ahí", contó la mujer, y añadió: "Pasaron y empezaron a tirar".

"No nos metemos con nadie, no estamos en cosas raras", dijo la mujer a El Tres.