La hermana de la rosarina de 17 años que sufrió una descompensación y murió durante una excursión en el cerro Champaquí de Córdoba afirmó que la adolescente ya venía advirtiendo que no se sentía en buenas condiciones para realizar la travesía.

“Ella estaba re feliz con este viaje, hicimos lo posible para que pueda ir, ella estaba bien, se fue bien. Después que viniera de su viaje de quinto año íbamos a ir a comprar su vestido de graduación, estaba muy emocionada”, comentó Florencia, hermana de la joven, en diálogo con "El Noticiero de la Gente".

En cuanto a la situación de la salud de la alumna de la Escuela Nro. 1334 "Maria Madre de la Civilización del Amor", la joven señaló: “Ella se fue muy bien, muy feliz y al otro día a la mañana me manda un mensaje que vomitó como siete veces en el viaje. No entiendo como la dejaron subir si se sentía mal".

Según la Florencia, desde la escuela le habían avisado que Sofía se había descompensado y que la habían bajado para ir al hospital, pero esto no ocurrió. "Ellos me dijeron que mi hermana estaba bien y a las horas van hasta mi trabajo y me dicen que mi hermana falleció y que le dio un paro”, lamentó la joven y concluyó: “Después resulta que a mi hermanita nunca la bajaron del cerro, nunca llegó a un hospital, ellos no hicieron nada”.