Las estafas telefónicas e informáticas volvieron a ser un delito que crece exponencialmente. Rosario no es ajena a las distintas maniobras que son de lo más variadas, pero que en todos los casos producen un fraude en que el damnificado pasa un mal trago en el mejor de los casos.

La maniobra que esta de moda es el llamado “phishing”, en la cual se obtienen datos privados para ingresar a cuentas bancarias y robar directamente el dinero. El paso anterior es ganar la confianza y obtener contraseñas o datos confidenciales. Trascendió el caso de una rosarina que viajó a Buenos Aires, le clonaron la tarjeta e hicieron consumos por 165 mil pesos. En otros casos logran acceder a la tarjeta de débito y la cuenta vinculada, y transfieren dinero.

La Oficina Municipal del Consumidor comentó que de las casi 1200 denuncias que recibió en 2021, el 30% corresponde al área financiera y dentro de ella, el robo de datos y hackeo de cuentas ocupa el tercer lugar.

Defensoría del Pueblo por su parte sostiene que en este mes y medio de 2022 se duplicaron las denuncias por estafas informáticas respecto a las recibidas el año pasado. Parece ser que actúa por ciclos o temporadas. Tal es la magnitud de las denuncias que habilitaron un espacio de asesoramiento especial.

La Defensoría aseguró que se duplicó la cantidad recibida de denuncias de estafas en comparación a hace un año, y las modalidades son muy variadas: vía Whatsapp, en la cuenta bancaria, o promociones de productos falsos. “Es increíble la variedad de modalidad de estafas que hay en el último tiempo. En algunos casos cabe la denuncia penal, y en otros actuar rápidamente a tiempo logra resolver la estafa porque se logra el reintegro, es por eso que recomendamos que se acerquen a la Defensoría a denunciar”, precisó el defensor del pueblo Leandro Piazza en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

“Muchas veces el ciudadano brinda datos telefónicamente o vía web que no debería haberlo dado. Si nos dimos cuenta que lo hicimos, hay que llamar al banco y explicar para que bloqueen la cuenta propia", enfatizó, y contó que "la semana pasada hubo muchas denuncias de gente que le depositaron dinero en su cuenta por error y les pedían la devolución, y para hacer ese trámite les piden datos y lo que termina sucediendo es que le devolvés el dinero y además le adquirís un crédito a la persona que le diste los datos".

Las modalidades de estafa de los últimos tiempos

Piazza dio el detalle de los modos que recientemente se vienen observando de estafas a los ciudadanos que se acercaron a denunciar: "Hay promociones de venta falsa de productos a través de Whatsapp, y cuando hacen el depósito, el negocio no existe. También por Whatsapp de alguien que se hace pasar por un amigo y que te ofrece venderte dólares. Te pide que le transfieras en pesos y esa tarde te devuelve el dinero".

Otra de las maniobras habituales es recibir un llamado o mensaje de un supuesto error al realizar una transferencia bancaria. El Banco Central explica que, ante cualquier duda, el cliente se debe comunicar telefónicamente con el banco. El cliente debe ser el que llame y nunca aceptar una llamada en la cual le pedirán datos.

Las recomendaciones: Se recomienda no hacer tracciones financieras a través de redes de wifi públicas. No brindar datos personales ni por teléfono, ni WhatsApp, mensajes de texto, ni mail. Las entidades bancarias y Anses o Pami ya tienen los datos, no los piden de nuevo.

A veces el engaño es complejo de descifrar porque los "pescadores" adulteran la identidad bancaria para comunicarse con el usuario desprevenido, por ejemplo, usando logos oficiales o fabricando páginas digitales o correos apócrifos. En otros casos acuden a las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter para lograr datos.

Muchas veces se hace compras online en sitios web no confiables, poniendo datos propios. Una web segura tiene en su comienzo el Https, o un candadito. Esas son extremadamente seguras y nunca recibimos denuncias de estafas.

Para realizar una denuncia por una posible estafa, escribir en la web de la Defensoría, al 472 1112 y pedir un turno, o acercarse a la Defensoría de 8 a 18, en Pasaje Álvares 1517 en Rosario.

Escuchá la entrevista completa al defensor del Pueblo Leandro Piazza: