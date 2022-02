Un joven recluso de 22 años que cumplía condena por robo calificado y estaba a unos meses de salir en libertad, luego de más de un año preso, fue hallado sin vida en su celda. Desde Fiscalía ya se aplica el protocolo Minnesota para establecer las circunstancias de su muerte y el proceder de los efectivos policiales a cargo de la guarda del joven.

Patricia Saavedra, la madre del joven, se enteró por una llamada anónima que le decía que "parecía que Jonatan se había suicidado". Con sólo esa información se acercó hasta la Unidad Penal de Rosario, ubicada Av. Las Palmeras 3816, para conocer el estado de su hijo.

"Es mi hijo, es el hijo de mi marido, pero es un hijo para mí. Fuimos hasta el penal y nadie nos decía nada. En un momento baja un guardiacárcel y nos dice, bueno 'si están acá es porque ya sabés que tu hijo esta muerto'. Me dijo esto sin un mínimo de empatía, lloro de la bronca también", contó en exclusiva con RosarioPlus.com.

"Nos preguntaban de dónde habíamos sacado la información, qué quién nos había llamado, que por qué sabíamos. Y no nos decían qué pasaba con mi hijo. Ni yo ni mi marido, pudimos siquiera ver el cuerpo. Hasta las tres de la mañana estuvimos y nos fuimos sin saber ni entender nada", detalló.

"Nadie nos avisó siquiera. Hablamos con la fiscal y nos dijo que mi hijo estaba cortado, su mujer lo fue a ver ayer por la tarde y lo vio animado, bien", contó explicando por qué no le cierra la hipótesis del suicidio que esbozaron en el penal.

"Nos resulta raro, a unos meses de salir, hoy era el cumpleaños de su hijo, ayer estaba bien. Yo no digo que mi hijo haya sido un santo porque no lo era, y estaba pagando su condena por un robo calificado, pero eso no justifica el trato que nos dieron y que no nos hayan dado respuestas sobre qué pasó con mi hijo", cerró Patricia.

El próximi miércoles a las 10 de la mañana se llevará adelante la autopsia judicial para establecer la causa de muerte.