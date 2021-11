El hasta ahora director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, cargó con todo énfasis contra quienes supone están detrás de su final al frente de ese instituto fiscal. Se sabe, este jueves se reúne la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para avanzar en su destitución por presunta actividad proselitista en redes sociales incompatible con su cargo.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, Sain se mostró seguro aunque no preocupado de que eso suceda: “Tienen los votos para eso y creo que tienen la decisión política de producir la destitución, entre el socialismo, el radicalismo y una parte del peronismo”.

Aclaró con dudas sobre si después de esto, la destitución “tendría que ir al plenario de la sesión conjunta de ambas Cámaras, no conozco los plazos que tienen de convocatorias y ese tipo de cuestiones”.

Bulsicco apreció sobre todo esto: “Parece que hay apuro”, y Sain analizó: “Bueno, hay un recurso de amparo que está pendiente de resolución ante la apelación, porque fue rechazado in límine. Yo considero que la ‘Ley Anti Sain’ es anticonstitucional. Eso está pendiente”.

Si se concreta, Sain adelantó: “Iremos a la Corte Suprema, porque creo que la provincia de Santa Fe ya está atrincherada, está cercada. Porque el jefe de la batuta es ministro de la Corte Provincial, el doctor Rafael Gutiérrez. La ‘Ley Anti Sain’ salió del despacho de él, yo le creo a (el fiscal destituido por corrupción, Gustavo) Ponce Asahad. Y se la entrega a (el senador por San Lorenzo, Armando) Traferri. Es una ley totalmente anticonstitucional, hecha por un miembro de la Corte para sacarme, en noviembre del año pasado”.

Consideró de esta forma que el magistrado Gutiérrez “es parte de todo este grupo”, y que “está comprometido con derrumbar las investigaciones que conducen a las estructuras de poder. Después van a ir por los fiscales”, vaticinó el ex ministro de Seguridad.

Justamente, en torno de estos funcionarios judiciales se detuvo a analizar: “La Asociación de Fiscales no dijo nada, y es un tema de ellos, pero el mismo esquema se lo van a aplicar a ellos. Ya lo han hecho, Santa Fe tiene tradición.. Recuerdo la Megacausa. La investigación sobre la malversación de fondos de los senadores. Éste sería el tercer capítulo. Esto está íntimamente vinculado, lo dije cuando fui el miércoles pasado a declarar a la Comisión de Acuerdos: a las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo con algunos fiscales, y que apuntan claramente a las estructuras de poder”.

Para Sain “acá el problema no es un tuit, porque además mi tuit no fue partidario, yo lo que dije es que los que están denunciando son todos militantes radicales de Baclini y de Pullaro. Di nombres y apellidos y el otro día mostré fotos, senadores y diputados”.

En cuanto a la acusación de haber difundido actividad proselitista trabajando como funcionario en el OI, respondió: “Es el argumento que encontraron, después citaron tuits donde yo reivindico la lucha contra la mafia. Reivindico la causa que condujo a la necesaria imputación a Traferri, reivindico todo ese tipo de persecución penal, sencillamente porque los hechos llevaron a los fiscales a ese lugar, y para eso se creó el Organismo de Investigaciones: para perseguir a grupos criminales organizados, con lo cual inevitablemente esto no va a terminar en un rancho de la periferia, sino en financieras, en estructuras policiales, judiciales y políticas”.

Para Sain “el claro ejemplo es la investigación sobre juego clandestino”: recordó que se destapó con un homicidio por un tema de extorsión (en el Casino), “y terminó con el fiscal de Rosario y con su mano derecha, y piensan los fiscales (yo también) que formaba parte de la gavilla el senador Traferri. Con lo cual no me cabe ninguna duda, hay un montón de elementos de prueba que dan cuenta de eso”, remarcó.

Sain relacionó al legislador sanlorencino con el ministro Gutiérrez, de quien dijo: "Siempre estuvo en contra de la reforma procesal penal, prefería el sistema de instrucción porque así controlaba parte de la Justicia. No quería perder poder al crear el MPA". Y en la misma línea, dedujo: "Ahora (el fiscal general) Jorge Baclini se asoció con Gutiérrez para sacarse de encima personas incómodas como yo. Baclini también forma parte de la banda”.

La consecuencia de ese análisis, barrunta Sain, es su propia destitución. “Quien me acusó es el senador Lisandro Enrico, un tipo que está vinculado en audios de WhatsApp con narco policías como Alejandro Druetta, junto con Maximiliano Pullaro. Está mencionado en causas del juego clandestino, y el otro es Traferri. Ellos manejan la provincia como patrones de estancia, y hasta ahora les ha ido bien”, sostuvo en la entrevista exclusiva de Nadie es perfecto.

Según su mirada, su destitución es la primera de una ofensiva: “Van a hacer juicio político a ministros, porque acá el fondo de la cuestión son los fiscales y el gobernador Perotti, porque él convalidó que se limpien las instituciones de la provincia cuando planteó al asumir, que no iba a tolerar el vínculo entre la política y el delito”.

Salida y después

“Yo saludo, hago el bolso, trabajo no me falta. Hice el trabajo para el que fui convocado por el socialismo con Lifschitz, que nunca me pidió que convalidara estructuras de poder, hice lo que tenía que hacer”. Y adelantó: “Mañana, cuando alguno de los fiscales escale a las estructuras de poder, van a ir por ellos, ahora irán por (los fiscales Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra. Porque el mensaje es ‘no te metas y seguí ganando un buen sueldo judicial sin hacer mucho y trabajando hasta las 13’”.

Finalmente, aseguró: “A mí no me gusta perder, siento que acá perdí, pero más allá de mí, siento que esto es un daño a la provincia, es gravísimo, esto es mafia. Soy el Stiusso de Santa Fe. Tengo la información para hacer carpetazos a funcionarios, y me van a sacar por un tuit que hice, por el amor de Dios. Y la prensa es cómplice de este bloqueo del poder. Mi etapa culminó. Ellos van derecho a la destitución, yo iré al proceso judicial correspondiente, voy a litigar contra la provincia de Santa Fe”, anticipó

