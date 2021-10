A puertas cerradas se desarrolló la ausencia de Marcelo Sain, jefe del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, con los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe. El ex ministro de Seguridad se dedicó a "establecer los criterios de decisión del sumario administrativo que pesa sobre mí", afirmó en diálogo con los medios a la salida de la reunión.

"Les dimos las precisiones técnicas de por qué el proceso no corresponde con las normas. Hicimos reserva de elevar la revisión de lo que se decida tanto en instancias superior de lo que se decide en la justicia provincial, nacional o internacional", detalló. También informó que concluirá su mandato al frente del OI y apelará la decisión de la comisión.

Según el exfuncionario de Omar Perotti, la reunión fue respetuosa: "Les dejé en claro que a Marcelo Sain no se lo investiga por un tuit, sino porque es director de la policía judicial que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluido algunos de los legisladores presentes", afirmó. "Mostré todo un proceso de persecución político-institucional, entre varios partidos y poderes públicos, hice un racconto y ustedes tienen el Power Point que da cuenta de esa persecución política", precisó Sain. "El resultado está cantado porque el resultado es que vienen contra mí", redondeó.

Vale recordar que la audiencia con la comisión presidida por el Diputado Fabián Bastías fue motorizada por un grupo de legisladores opositores que acusó a Sain de hacer proselitismo en sus redes sociales, una actividad que no está permitida por su cargo en el MPA. En ese sentido, el jefe del OI fue contundente: "no hice proselitismo porque nunca me expedí acerca de un partido. Yo reivindico la lucha contra las mafias, y hay actores de la Legislatura que si no son mafiosos, se parecen mucho", gatilló.

Luego de haber saludado con los dedos en V en su llegada a la Legislatura, a la salida Sain se expresó diciendo que "todos saben que soy peronista, de igual modo que saben que otros funcionarios judiciales antes de participar del concurso por el cual llegaron al poder Judicial eran de la UCR o del socialismo. Sin embargo nadie cuestiona el ejercicio de sus funciones". "Hago investigaciones que duelen porque develan estructuras de poder que tienen protección institucional. En el caso de Santa Fe, ¿se acuerdan del caso Oldani?", espetó. "El caso Oldani duele. Está en cuestionamiento un sector judicial de la justicia provincial por encubrimiento", dijo.

Agregó que se trata de grandes investigaciones, algunas de las cuales han tenido audiencias imputativas y otras siguen en curso, que dirigen fiscales con "el control debido de garantías, no es que hacen lo que quieren". "El OI tiene el objetivo de estudiar grupos criminales complejos. ¿Creían que íbamos a quedarnos en las villas de las periferias? Empezamos a investigar estructuras criminales y a escalar en la protección estatal de esas organizaciones. El caso Alvarado, la primera gran investigación del OI en Santa Fe tocó el nivel policial y después siguió escalando al escalón judicial y político", ejemplificó.

Sobre el Fiscal General, Jorge Baclini, Sain afirmó que "forma parte de la maniobra de persecución política" en su contra y refirió además que hacia el final de la reunión hubo un contrapunto del senador Armando Traferri con el diputado del Carlos del Frade. "Tengo una relación muy afectuosa con Pullaro, de la que no puedo prescindir. Hubo un cruce pero fue una reunión respetuosa. Me quería retirar después de mi alegato, pero mi abogado me hizo quedar. Podía no venir, pero no me parecía correcto", comentó antes de retirarse.